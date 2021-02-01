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金門大橋現身嘉義？嘉義蒜頭大橋濃霧中盡展風華
嘉義地區近日濃霧頻現，攝影師呂竑毅在蒜頭大橋蟄伏6天，終於捕捉到雲霧繚繞下的蒜頭大橋，令立委蔡易餘和縣議員黃鉦凱為之驚艷，在臉書分享此景，直呼媲美「美國舊金山霧中金門大橋」
蒜頭大橋是連接六腳與朴子的重要通道，高75米的花瓶造型將與故宮南院相互輝映，是嘉義著名地標，借助此次濃霧，暖陽煦詡，飄渺在雲霧中的蒜頭大橋，更顯風姿百態。
攝影師呂竑毅表示，為取此景，每天清晨4點就在此守候，8點30分至35分時最美，今天上午7時30分恰巧捕捉，稱它為台版「霧中金門大橋」也不為過。
黃鉦凱說，金門大橋是舊金山第一名地標，兩大洋流在此交匯而形成的自然景觀，許多人去了舊金山不定能看到「霧中金門大橋」，更幸運的是，在嘉義即將通車的蒜頭大橋就看到如此美景。
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