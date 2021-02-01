寒假課輔帶團康 台南佳里公所替代役男幫小朋友獲好評

台南市佳里區公所替代役男陳冠羽、陳律豪及許翔凱等3人擔任小老師，今天舉辦「溫馨關懷學童寒期課後照顧」活動，協助10名學童寒假作業，今天起一連3天，要讓學童「有個不一樣且快樂的寒假」。

陳冠羽、陳律豪及許翔凱除了課業輔導，還穿插桌遊、電影賞析、手作時間，製作七彩鹽巴等團康活動。講解製作防災背包，讓學童具備憂患意識，平常備妥防災物品，當災害不幸來臨時，立即隨手一抓、即可背上身避難去，傳遞防災的重要性，提升學童防災知識及防災應變能力。

區公所表示，另有生活教育有法律及反毒宣導，法律系的陳律豪解析生活上常遇見的法律知識，了解規則，避免誤觸法律、為自己爭取權益，課程有知性、有趣味、輕鬆且豐富。