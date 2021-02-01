快訊

台鹽董事長陳啓昱今突宣布辭職 發表三點聲明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

寒假課輔帶團康 台南佳里公所替代役男幫小朋友獲好評

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市佳里區公所替代役男陳冠羽、陳律豪及許翔凱等3人為學童寒假課輔。記者周宗禎/翻攝
台南市佳里區公所替代役男陳冠羽、陳律豪及許翔凱等3人為學童寒假課輔。記者周宗禎/翻攝

台南市佳里區公所替代役男陳冠羽、陳律豪及許翔凱等3人擔任小老師，今天舉辦「溫馨關懷學童寒期課後照顧」活動，協助10名學童寒假作業，今天起一連3天，要讓學童「有個不一樣且快樂的寒假」。

陳冠羽、陳律豪及許翔凱除了課業輔導，還穿插桌遊、電影賞析、手作時間，製作七彩鹽巴等團康活動。講解製作防災背包，讓學童具備憂患意識，平常備妥防災物品，當災害不幸來臨時，立即隨手一抓、即可背上身避難去，傳遞防災的重要性，提升學童防災知識及防災應變能力。

區公所表示，另有生活教育有法律及反毒宣導，法律系的陳律豪解析生活上常遇見的法律知識，了解規則，避免誤觸法律、為自己爭取權益，課程有知性、有趣味、輕鬆且豐富。

區長朱雅宏表示，代表市長黃偉哲向替代役男致意，除在各機關執行公務，寒假還要陪伴小朋友，做公益也要做反毒宣導，共同關懷弱勢族群並給予暖心援助，除了克盡服役義務也能關心社會，發揮自己的專長，從事社會服務工作，藉由所學貢獻一己心力，服務人群，深入各社區各階層，讓服役生涯不留白，留下難忘的回憶。誒

台南市佳里區公所替代役男陳冠羽、陳律豪及許翔凱等3人為學童寒假課輔。記者周宗禎/翻攝
台南市佳里區公所替代役男陳冠羽、陳律豪及許翔凱等3人為學童寒假課輔。記者周宗禎/翻攝
台南市佳里區公所替代役男陳冠羽、陳律豪及許翔凱等3人為學童寒假課輔。記者周宗禎/翻攝
台南市佳里區公所替代役男陳冠羽、陳律豪及許翔凱等3人為學童寒假課輔。記者周宗禎/翻攝
台南市佳里區公所替代役男陳冠羽、陳律豪及許翔凱等3人為學童寒假課輔。記者周宗禎/翻攝
台南市佳里區公所替代役男陳冠羽、陳律豪及許翔凱等3人為學童寒假課輔。記者周宗禎/翻攝
台南市佳里區公所替代役男陳冠羽、陳律豪及許翔凱等3人為學童寒假課輔。記者周宗禎/翻攝
台南市佳里區公所替代役男陳冠羽、陳律豪及許翔凱等3人為學童寒假課輔。記者周宗禎/翻攝

替代役男 寒假 反毒

延伸閱讀

地震防災教育兼旅遊 南投九份二山將推體驗遊程

金門寒假國際教育營結訓 園遊會小朋友學當老闆推銷

劍湖山春節寒假抽獎折扣多 玩到哪裡好康一路跟著走

水利署水患自主防災社區評鑑成績 南市勇冠全台

相關新聞

寒假課輔帶團康 台南佳里公所替代役男幫小朋友獲好評

台南市佳里區公所替代役男陳冠羽、陳律豪及許翔凱等3人擔任小老師，今天舉辦「溫馨關懷學童寒期課後照顧」活動，協助10名學童...

黃偉哲察看家樂福防疫 喊話業者不聽將開罰公布周知

台南市長黃偉哲上午到家樂福仁德店了解業者配合防疫狀況。他表示，賣場配合度比較高，但「夜市，就是有一點就是我行我素、尤其人...

尚缺200多萬助學金 北台南家扶今明7處郵局義賣

北台南家扶中心籌措助學金，迄今仍有200多萬缺口，今起連續兩天在7處郵局展開「集愛助學大作戰」義賣，籲請社會大眾能踴躍支...

感佩打火兄弟辛勞 台南旅館業者贈送消防人員年菜

「感謝打火兄弟水裡來火裡去，為維護民眾生命財產付出心力。」福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館董事長謝文祥感佩消防人員為人民眾犧...

幸福存款7年 雲林143戶脫貧

原為低收入戶的張宛汝獨自撫養4子女，2014年參加雲林縣府「幸福存款資產累積脫貧方案」，協助儲蓄及努力工作成功脫貧；社會...

台南取締違規 新科技執法年後助陣

台南警方預計在春節後啟動科技執法，最近民眾卻接到有「科技執法」字樣罰單，質疑「不是年後才要上路，怎麼已接到罰單？」警方說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。