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黃偉哲察看家樂福防疫 喊話業者不聽將開罰公布周知
台南市長黃偉哲上午到家樂福仁德店了解業者配合防疫狀況。他表示，賣場配合度比較高，但「夜市，就是有一點就是我行我素、尤其人流都沒有辦法做好管制」。黃偉哲表示，營業場所防疫會強力來宣導，那如果真的是宣導不聽、規勸不聽、出入口動線不做好的話，衛生局、經發局會稽查，不合格會公布在網站上並且限期改善，沒有遵守「該開罰我們也必須要開罰」。
黃偉哲說，大家也看到了甜點節，當初也是再三規勸他們，他們還是說老神在在說沒有問題，他們做好防疫措施了，結果現場第一天就人潮都擠爆了，擠爆了以後，才在那邊說他們願意配合，你看第二天就沒有辦，但是沒有辦歸沒有辦，該開罰還是要開罰，該怎麼做就怎麼做，對於甜點節也好，對於夜市也好，都一樣。
黃偉哲查看家樂福防疫，業者表示取消試吃，美食區減少座位並加裝隔板，結帳區也有社交距離標示，讓民眾遵循；提供一次性手套讓民眾在生鮮區選取水果商品時防護，暴露展示的麵包等食物都加蓋確保安全。
黃偉哲表示，家樂福仁德店入口處有量測體溫、手部消毒，也要求民眾戴口罩，服務台與結帳區設置透明隔幕減少接觸，目前看來做得相當到位的，其他賣場也會要求，不配合的業者將公布讓顧客自己做決定，防疫措施沒做好，只要自己賺錢、不顧人民健康的這樣的地方，讓大家都知道。
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