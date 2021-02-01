台南加強賣場市集防疫 將公布不合格名單

台南市長黃偉哲今天上午前往家樂福台南仁德店視察大賣場防疫措施時表示，大賣場的防疫措施做得比某些缺乏管理的夜市完善，市府將公布防疫措施不合格的場所名單，讓民眾選擇。

黃偉哲上午帶領市府相關單位人員前往家樂福仁德店視察，在工作人員引導下了解各項防疫措施及硬體改善情況。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，農曆春節假期將近，加上有些年貨大街活動停辦或加強管制，預期到大賣場採辦年貨的人潮會增加，而大賣場屬於密閉空間，除了要求業者做好各項防疫措施之外，也希望民眾配合戴口罩、保持社交距離。

他說，家樂福已停止提供賣場試吃，避免民眾邊逛邊摘下口罩吃東西，並提供一次性手套讓民眾在挑選生鮮蔬果時使用，麵包、熟食、收銀等區域內，該做的隔簾或遮罩都有做，防疫措施很到位，民眾可以放心消費。

黃偉哲表示，有些夜市或民間自行舉辦的活動，人流管控及防疫措施不夠完善，環境也比較髒亂，等於是只顧賺錢、不顧防疫，市府衛生局與經濟發展局都會去做稽查，不合乎規定的名單會在網站上公布，讓民眾自行選擇，並會要求業者限期改善，若沒有改善就直接開罰。