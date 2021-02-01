快訊

重症老人要不要救？疫情下醫療資源匱乏的配置難題

乘客注意！新冠肺炎疫情升溫 今天起雙鐵、客運禁止飲食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

尚缺200多萬助學金 北台南家扶今明7處郵局義賣

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南郵局力挺北台南家扶中心助學工程，今明兩天在7處郵局同步展開。記者謝進盛／攝影
台南郵局力挺北台南家扶中心助學工程，今明兩天在7處郵局同步展開。記者謝進盛／攝影

北台南家扶中心籌措助學金，迄今仍有200多萬缺口，今起連續兩天在7處郵局展開「集愛助學大作戰」義賣，籲請社會大眾能踴躍支持，幫助弱勢學子。

活動上午在新營中山、白河、佳里、學甲、善化中山、永康、歸仁7處郵局同步舉辦，在新營郵局台南郵局除贊助郵差造型書架、清潔用品等義賣品，並由行銷企劃科長許春木帶領工作團隊陪家扶兒在現場吶喊，期能藉拋磚引玉。

家扶志工謝麗芬結合自己書法興趣，精製「牛」轉乾坤紅包袋及春聯，每個紅包袋都是她親自一筆一畫繪製，期多少為家扶兒多籌措一些助學金。

家扶扶幼主委鄭女勤更親率委員殷素蘭及張金蕊前來製作甜甜圈義賣，家住後壁殷素蘭及張金蕊，與好友成立「二嫂烘焙屋」，曾義賣饅頭逾10萬顆，上月知悉家扶助學金籌措遇阻，再度來現場義賣甜甜圈，張金蕊與夫婿賴福來經營的清豐商行並捐贈黑糖、冰糖及冬瓜磚等熱銷商品助陣。

北台南家扶指出，包括嘉聯實業捐白人牙膏、瑞邑實業捐清潔用品、佳麗惠實業捐時尚枕套、中欣實業-特力家居台南館捐法瑯湯鍋、桌燈、WMF玻璃壺等生活用品、帝一嚴選捐葡萄果乾、PG美人網捐背包、萬味香醬園捐醬油禮盒等，志工黃秀玲、蔡雅燕設計的手作托特包也十分精緻，

北台南家扶主任莊淑惠表示，新學期需籌措610萬元助學金，協助470位高中職大專生及560名中小學生，仍有近236萬元缺口，歡迎民眾至上述7大郵局共襄盛舉，洽詢電話（06）6324560。

新營郵局前現炸甜甜圈義賣。記者謝進盛／攝影
新營郵局前現炸甜甜圈義賣。記者謝進盛／攝影
北台南家扶中心在新營郵局設攤義賣。記者謝進盛／攝影
北台南家扶中心在新營郵局設攤義賣。記者謝進盛／攝影

義賣 郵局 紅包

延伸閱讀

沉迷玩夾娃娃機欠下高利貸 男子試圖搶郵局遭判刑

雕塑藝術家陳定鴻個展 作品義賣捐癌症希望基金會

8旬情報員爺爺手寫春聯 獨立書店圓夢擺攤義賣

彰化愛心義賣把握今天 10元起跳來掏寶

相關新聞

尚缺200多萬助學金 北台南家扶今明7處郵局義賣

北台南家扶中心籌措助學金，迄今仍有200多萬缺口，今起連續兩天在7處郵局展開「集愛助學大作戰」義賣，籲請社會大眾能踴躍支...

感佩打火兄弟辛勞 台南旅館業者贈送消防人員年菜

「感謝打火兄弟水裡來火裡去，為維護民眾生命財產付出心力。」福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館董事長謝文祥感佩消防人員為人民眾犧...

幸福存款7年 雲林143戶脫貧

原為低收入戶的張宛汝獨自撫養4子女，2014年參加雲林縣府「幸福存款資產累積脫貧方案」，協助儲蓄及努力工作成功脫貧；社會...

台南取締違規 新科技執法年後助陣

台南警方預計在春節後啟動科技執法，最近民眾卻接到有「科技執法」字樣罰單，質疑「不是年後才要上路，怎麼已接到罰單？」警方說...

水情吃緊！嘉市蘭潭音樂噴泉 今起又暫停

水情吃緊，嘉義市觀光新聞處昨表示，由於今年冬季降雨量減少，上游仁義潭水庫水位持續下降，連帶影響蘭潭水庫蓄水量不足，今天起...

台南車禍死傷 連兩月六都第一

交通部最新統計，去年10月與11月車禍死傷人數，台南占六都第一，救護車司機上網發文直言事故太多，也有視障者指出，白手杖常...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。