尚缺200多萬助學金 北台南家扶今明7處郵局義賣

北台南家扶中心籌措助學金，迄今仍有200多萬缺口，今起連續兩天在7處郵局展開「集愛助學大作戰」義賣，籲請社會大眾能踴躍支持，幫助弱勢學子。

活動上午在新營中山、白河、佳里、學甲、善化中山、永康、歸仁7處郵局同步舉辦，在新營郵局台南郵局除贊助郵差造型書架、清潔用品等義賣品，並由行銷企劃科長許春木帶領工作團隊陪家扶兒在現場吶喊，期能藉拋磚引玉。

家扶志工謝麗芬結合自己書法興趣，精製「牛」轉乾坤紅包袋及春聯，每個紅包袋都是她親自一筆一畫繪製，期多少為家扶兒多籌措一些助學金。

家扶扶幼主委鄭女勤更親率委員殷素蘭及張金蕊前來製作甜甜圈義賣，家住後壁殷素蘭及張金蕊，與好友成立「二嫂烘焙屋」，曾義賣饅頭逾10萬顆，上月知悉家扶助學金籌措遇阻，再度來現場義賣甜甜圈，張金蕊與夫婿賴福來經營的清豐商行並捐贈黑糖、冰糖及冬瓜磚等熱銷商品助陣。

北台南家扶指出，包括嘉聯實業捐白人牙膏、瑞邑實業捐清潔用品、佳麗惠實業捐時尚枕套、中欣實業-特力家居台南館捐法瑯湯鍋、桌燈、WMF玻璃壺等生活用品、帝一嚴選捐葡萄果乾、PG美人網捐背包、萬味香醬園捐醬油禮盒等，志工黃秀玲、蔡雅燕設計的手作托特包也十分精緻，