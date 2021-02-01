聽新聞
test
0:00 / 0:00
尚缺200多萬助學金 北台南家扶今明7處郵局義賣
北台南家扶中心籌措助學金，迄今仍有200多萬缺口，今起連續兩天在7處郵局展開「集愛助學大作戰」義賣，籲請社會大眾能踴躍支持，幫助弱勢學子。
活動上午在新營中山、白河、佳里、學甲、善化中山、永康、歸仁7處郵局同步舉辦，在新營郵局台南郵局除贊助郵差造型書架、清潔用品等義賣品，並由行銷企劃科長許春木帶領工作團隊陪家扶兒在現場吶喊，期能藉拋磚引玉。
家扶志工謝麗芬結合自己書法興趣，精製「牛」轉乾坤紅包袋及春聯，每個紅包袋都是她親自一筆一畫繪製，期多少為家扶兒多籌措一些助學金。
家扶扶幼主委鄭女勤更親率委員殷素蘭及張金蕊前來製作甜甜圈義賣，家住後壁殷素蘭及張金蕊，與好友成立「二嫂烘焙屋」，曾義賣饅頭逾10萬顆，上月知悉家扶助學金籌措遇阻，再度來現場義賣甜甜圈，張金蕊與夫婿賴福來經營的清豐商行並捐贈黑糖、冰糖及冬瓜磚等熱銷商品助陣。
北台南家扶指出，包括嘉聯實業捐白人牙膏、瑞邑實業捐清潔用品、佳麗惠實業捐時尚枕套、中欣實業-特力家居台南館捐法瑯湯鍋、桌燈、WMF玻璃壺等生活用品、帝一嚴選捐葡萄果乾、PG美人網捐背包、萬味香醬園捐醬油禮盒等，志工黃秀玲、蔡雅燕設計的手作托特包也十分精緻，
北台南家扶主任莊淑惠表示，新學期需籌措610萬元助學金，協助470位高中職大專生及560名中小學生，仍有近236萬元缺口，歡迎民眾至上述7大郵局共襄盛舉，洽詢電話（06）6324560。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言