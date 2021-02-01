感佩打火兄弟辛勞 台南旅館業者贈送消防人員年菜

「感謝打火兄弟水裡來火裡去，為維護民眾生命財產付出心力。」福爾摩沙遊艇酒店台南商務會館董事長謝文祥感佩消防人員為人民眾犧牲打拚的精神，今天過年前夕準備30桌份量的桌菜為消防弟兄加油打氣，今天由台南市消防局副局長楊宗林代表受贈，並回致贈感謝狀，感謝謝文祥的善心。

每當消防分隊救災的警鈴響起，不管多晚的夜消防人員總是挺起精神，迅速趕往現場為民眾服務，尤其遇到火災緊急趕往現場救援時，看到消防人員不畏危險與艱難，在火場中來回穿梭救人與打火的身影，著實令人敬佩。

近期仁德區工廠火災，恰巧遇到1月19日「119消防節」深夜發生火警，消防人員為了救火累倒在地上休息的那一幕，讓謝文祥看了十分不捨，決定以自家拿手菜回饋消防人員，讓打火兄弟在過年前夕除感受到食材的溫度外，也溫暖消防人員的心。