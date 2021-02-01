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正妹跆拳國手返鄉報恩 領軍體育營隊嘉義本週開跑

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
中華代表隊國手吳姿忞，2017年拿下馬來西亞跆拳道國際公開錦標賽金牌。圖／中華民國青少年體育協會提供
中華代表隊國手吳姿忞，2017年拿下馬來西亞跆拳道國際公開錦標賽金牌。圖／中華民國青少年體育協會提供

中華民國青少年體育協會改組後首次回到嘉義舉辦多元綜合營，有別以往全日體育課程，今年首度增加多元、靜態和運動課程，最大亮點在於跆拳道國手吳姿忞返鄉擔任隊輔，無償教導孩子課程。

多元綜合營課程以及工作人員由主辦單位全國招募，依據帶團經驗以及教學理念最後入選5位小隊輔、8名工作人員以及6組團隊，審核嚴謹只為完美呈現給所有學員最優質的營隊活動。

 2017年拿下馬來西亞跆拳道國際公開錦標賽金牌的國手吳姿忞，目前就讀國立台北教育大學體育系三年級，大一就開始跟學校於寒暑假至偏鄉帶營隊，看到協會公開招募隊輔後，第一位報名，「滴水之恩、湧泉相報」，原來背後還有一段故事。

吳姿忞家中經濟狀況不佳，出國比賽的旅費對他們而言是一筆相當龐大的負擔，時任嘉義縣青少年體育委員會總幹事的蔡良慶得知此事後，積極為吳尋找出國比賽經費，水上鄉長劉敬祥輾轉得知此事，幫忙找到水上在地願意長期資助她出國比賽的善心人士，直到她奪得奧運獎牌為止，希望她成為水上之光。

多元綜合營對提升跨世代的認知與縮短城鄉教育鴻溝產生顯著效果，「從做中學習感謝，從行動中實踐包容」，從營隊過程中潛移默化地培養軟實力，讓孩子學習生命的意義，營隊將於2月1日至5日於嘉義市博愛國小舉辦，可現場報名，欲知詳情可撥打電話0966800031。

多元綜合營老師用多元、正向方式教導學童體育課程。圖／中華民國青少年體育協會提供
多元綜合營老師用多元、正向方式教導學童體育課程。圖／中華民國青少年體育協會提供
多元綜合營老師用多元、正向方式教導學童體育課程。圖／中華民國青少年體育協會提供
多元綜合營老師用多元、正向方式教導學童體育課程。圖／中華民國青少年體育協會提供
中華代表隊國手吳姿忞，2017年拿下馬來西亞跆拳道國際公開錦標賽金牌。圖／中華民國青少年體育協會提供
中華代表隊國手吳姿忞，2017年拿下馬來西亞跆拳道國際公開錦標賽金牌。圖／中華民國青少年體育協會提供
多元綜合營老師用多元、正向方式教導學童體育課程。圖／中華民國青少年體育協會提供
多元綜合營老師用多元、正向方式教導學童體育課程。圖／中華民國青少年體育協會提供

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