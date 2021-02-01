春節送禮就靠這組合！嘉義縣農會牛年轉盤禮盒限量搶購
嘉義縣農會農曆年前推出限量轉盤驚喜禮盒，以大富翁遊戲為創作理念，搭配在地繪師創意插畫，內附免費創意紅包袋，才推出第三天訂單就已破百盒，非常搶手。
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜表示，前年豬年禮盒大受好評，去年暫無供應，依舊有不少民眾來電希望購買，因此今年更換包裝設計重新上線，回應消費者要求與期待。
這次推出的農遊歡樂購年節限量轉盤驚喜禮盒，外盒包裝請來在地設計師協助插畫，紅色的禮盒上的轉盤，參考大富翁遊戲，變成轉盤式的巧思，過年難得的團圓飯後，可當作休閒娛樂的小確幸活動，增進家人感情。
禮盒內容物共三種方案可選，全部都是各鄉鎮精選的農特產品，今年特與伴手禮業者合作，內容物含「一口吃烏魚子」以及網路超夯花生糕可選擇，還有限量版罐裝阿里山高山茶葉，物超所值。
所有組合物市值超過1000元，縣農會直接只售1000元，搭配滿千還贈送250元農遊券（1人限1張），每個禮盒內還加送縣農會自行創意的紅包袋一份（5張），送禮自用兩相宜。
黃貞瑜強調，禮盒內的Q版創意紅包袋成為今年最大亮點，以農業大縣嘉義縣為出發點搞創意，五款紅包袋上的文字看了令人莞爾一笑，包括「柿你大賺錢」、「有錢什麼農好」、「農厚你」、「桔有可能呷百二」以及「媽媽幫你存農會」，希望過年期間熱鬧應景，為親朋好友增添樂趣，詳情可洽專線：05-236-5111
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