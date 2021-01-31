聽新聞
test
0:00 / 0:00
提攜逾千清寒子弟 吳清基19年頒獎學金嘉惠弱勢
教育部前部長吳清基，以母親名字成立「財團法人吳林盡教育基金會」，今在國民黨台南新營黨部頒發清寒獎助學金給103名獲獎學生，希望鼓勵經濟弱勢學生力爭上游。19年來已有1300名學生受惠。
吳清基在民國90年台南縣長選舉後，捐出選舉補助金加上民眾捐款共1000萬元成立該基金會，今年由出生台南企業家王清汗捐贈獎學金，回鄉分享白手起家創業成功心路歷程，鼓勵鄉親子弟。
王清汗是台南市七股區龍山人，早年國中畢業，隻身到台北當學徒後成為熟練技師，創設數家金屬機械製造公司，目前擔任煌傑金屬控股(開曼)股份有限公司董事長，在大陸也有投資設廠。
吳清基說，人不分貧富貴賤，都該享有平等教育的權利，鼓勵清寒學子勤奮向學，不會因經濟問題放棄學業。他也感謝這些年來背後默默付出提供獎學金善心人士，除繼續提供獎學金鼓勵奮發向上的台南學子外，將爭取更多資源，嘉惠更多的台南清寒學生。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言