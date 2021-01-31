提攜逾千清寒子弟 吳清基19年頒獎學金嘉惠弱勢

教育部前部長吳清基，以母親名字成立「財團法人吳林盡教育基金會」，今在國民黨台南新營黨部頒發清寒獎助學金給103名獲獎學生，希望鼓勵經濟弱勢學生力爭上游。19年來已有1300名學生受惠。

吳清基在民國90年台南縣長選舉後，捐出選舉補助金加上民眾捐款共1000萬元成立該基金會，今年由出生台南企業家王清汗捐贈獎學金，回鄉分享白手起家創業成功心路歷程，鼓勵鄉親子弟。

王清汗是台南市七股區龍山人，早年國中畢業，隻身到台北當學徒後成為熟練技師，創設數家金屬機械製造公司，目前擔任煌傑金屬控股(開曼)股份有限公司董事長，在大陸也有投資設廠。