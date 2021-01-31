中場休息玩錫雕 黃淑蘭師生聯展在彰化市立圖書館展出

「中場休息~玩錫雕」黃淑蘭錫雕創作師生聯展，今天下午在彰化市立圖書館開幕，共展出上百件作品，展期到本月27日，部分展覽作品並提供義賣，所得將全數捐給彰化家扶中心做為家扶兒就學使用，彰化市長林世賢當場以7000元認購「古城」作品，並由市公所以兩萬元愛心認購「彰化扇形車庫」作品，成果豐碩。

錫雕是以純錫金屬製作的工藝技術，具有良好柔軟度與延展性能，錫在空氣中不易氧化，非常容易於金屬工藝的製作，因此「錫雕」又稱為「金屬押花」，只要使用簡單的工具，即能進行創作，甚至在家中也能輕易完成藝術作品，是新興的居家金工創作方式。

黃淑蘭畢業於國立台南藝術大學運用藝術研究所，在學期間主攻錫工藝製作，在畢業後，她擅長將複雜的技術轉換成簡單易學方式傳授教學，除了經營「移動的金工教室」工作室外，也在國立雲林科技大學創意生活設計系任教，並在台中市五權社區大學、台中YMCA等機構開設「金工課程」，長年鑽研於錫工藝，著有「在家做錫好好玩」一書，為近10年台灣創新錫工藝技術教學貢獻卓著，並拓展「錫雕」技術。

黃淑蘭在教學之餘也鼓勵學生創作，在作品逐漸累積下，於是應邀到彰化市立圖書館舉辦「師生聯展」，總共展出作品上百件，期待透過此次展覽的機會，來分享與推廣錫工藝。在今天的開幕儀式中，包括市長林世賢、彰化縣長王惠美辦公室主任柯呈枋及彰化家扶中心主任王震光等人，都到場致賀。

黃淑蘭說，錫雕藝術最早是在歐洲，一直到上個世紀末才有日本的工藝家慢慢學習並傳入台灣，這個技術比起過去錫工藝需鍛敲、焊切，相對來說更簡單容易上手，因此決定就投入學習，一開始都要從中部往北部上課，這10年來，也很感謝「先生們與婆婆們」的包容，讓她可以無後顧之憂從事教學與創作。