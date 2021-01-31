快訊

吳怡農2217票當選綠營北市黨部主委 未現身提4個感謝

羽球年終賽／麟洋配再退印尼傳奇 15連勝連奪3冠

中場休息玩錫雕 黃淑蘭師生聯展在彰化市立圖書館展出

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
「中場休息~玩錫雕」黃淑蘭錫雕創作師生聯展，今天下午在彰化市立圖書館開幕，共展出上百件作品，展期到本月27日。記者劉明岩／攝影
「中場休息~玩錫雕」黃淑蘭錫雕創作師生聯展，今天下午在彰化市立圖書館開幕，共展出上百件作品，展期到本月27日。記者劉明岩／攝影

「中場休息~玩錫雕」黃淑蘭錫雕創作師生聯展，今天下午在彰化市立圖書館開幕，共展出上百件作品，展期到本月27日，部分展覽作品並提供義賣，所得將全數捐給彰化家扶中心做為家扶兒就學使用，彰化市長林世賢當場以7000元認購「古城」作品，並由市公所以兩萬元愛心認購「彰化扇形車庫」作品，成果豐碩。

錫雕是以純錫金屬製作的工藝技術，具有良好柔軟度與延展性能，錫在空氣中不易氧化，非常容易於金屬工藝的製作，因此「錫雕」又稱為「金屬押花」，只要使用簡單的工具，即能進行創作，甚至在家中也能輕易完成藝術作品，是新興的居家金工創作方式。

黃淑蘭畢業於國立台南藝術大學運用藝術研究所，在學期間主攻錫工藝製作，在畢業後，她擅長將複雜的技術轉換成簡單易學方式傳授教學，除了經營「移動的金工教室」工作室外，也在國立雲林科技大學創意生活設計系任教，並在台中市五權社區大學、台中YMCA等機構開設「金工課程」，長年鑽研於錫工藝，著有「在家做錫好好玩」一書，為近10年台灣創新錫工藝技術教學貢獻卓著，並拓展「錫雕」技術。

黃淑蘭在教學之餘也鼓勵學生創作，在作品逐漸累積下，於是應邀到彰化市立圖書館舉辦「師生聯展」，總共展出作品上百件，期待透過此次展覽的機會，來分享與推廣錫工藝。在今天的開幕儀式中，包括市長林世賢、彰化縣長王惠美辦公室主任柯呈枋及彰化家扶中心主任王震光等人，都到場致賀。

黃淑蘭說，錫雕藝術最早是在歐洲，一直到上個世紀末才有日本的工藝家慢慢學習並傳入台灣，這個技術比起過去錫工藝需鍛敲、焊切，相對來說更簡單容易上手，因此決定就投入學習，一開始都要從中部往北部上課，這10年來，也很感謝「先生們與婆婆們」的包容，讓她可以無後顧之憂從事教學與創作。

黃淑蘭感謝「先生們與婆婆們」，隨後遭到他的先生林良哲「指正」，引來哄堂大笑。

中場休息~玩錫雕」黃淑蘭（右）錫雕創作師生聯展，今天下午在彰化市立圖書館開幕，彰化市長林世賢當場以7000元認購「古城」作品，義賣所得將捐給彰化家扶中心。記者劉明岩／攝影　
中場休息~玩錫雕」黃淑蘭（右）錫雕創作師生聯展，今天下午在彰化市立圖書館開幕，彰化市長林世賢當場以7000元認購「古城」作品，義賣所得將捐給彰化家扶中心。記者劉明岩／攝影　
中場休息~玩錫雕」黃淑蘭（左2）錫雕創作師生聯展，今天下午在彰化市立圖書館開幕，彰化市長林世賢（右2）代表彰化市公所以兩萬元認購「彰化扇形車庫」錫雕作品，義賣所得將捐給彰化家扶中心，由彰化家扶中心中任王震光（右1）代表接受。記者劉明岩／攝影
中場休息~玩錫雕」黃淑蘭（左2）錫雕創作師生聯展，今天下午在彰化市立圖書館開幕，彰化市長林世賢（右2）代表彰化市公所以兩萬元認購「彰化扇形車庫」錫雕作品，義賣所得將捐給彰化家扶中心，由彰化家扶中心中任王震光（右1）代表接受。記者劉明岩／攝影
「中場休息~玩錫雕」黃淑蘭（右4）錫雕創作師生聯展，今天下午在彰化市立圖書館開幕，共展出上百件作品，展期到本月27日。記者劉明岩／攝影
「中場休息~玩錫雕」黃淑蘭（右4）錫雕創作師生聯展，今天下午在彰化市立圖書館開幕，共展出上百件作品，展期到本月27日。記者劉明岩／攝影
「中場休息~玩錫雕」黃淑蘭（左2）錫雕創作師生聯展，今天下午在彰化市立圖書館開幕，共展出上百件作品，展期到本月27日。記者劉明岩／攝影
「中場休息~玩錫雕」黃淑蘭（左2）錫雕創作師生聯展，今天下午在彰化市立圖書館開幕，共展出上百件作品，展期到本月27日。記者劉明岩／攝影
「中場休息~玩錫雕」黃淑蘭錫雕創作師生聯展，今天下午在彰化市立圖書館開幕，黃淑蘭（右1）向彰化市長林世賢（左1）及彰化縣長王惠美辦公室主任柯呈枋（中），說明「彰化扇形車庫」錫雕作品。記者劉明岩／攝影　
「中場休息~玩錫雕」黃淑蘭錫雕創作師生聯展，今天下午在彰化市立圖書館開幕，黃淑蘭（右1）向彰化市長林世賢（左1）及彰化縣長王惠美辦公室主任柯呈枋（中），說明「彰化扇形車庫」錫雕作品。記者劉明岩／攝影　

婆婆 圖書館

延伸閱讀

彰化秀傳寒冬送暖 620低收入戶獲贈白米與毛毯

官民鬥法？彰化市英士路路障被拆 改搭棚架再被告發

彰化市發放6000元敬老禮金 2萬5085名長者受惠

彰化市發1.5億元春節敬老紅包 工作人員錢數到手軟

相關新聞

台南蜜棗外銷日本高端市場 數量超越去年總銷量

台南市政府農業局今在楠西辦理蜜棗外銷日本記者會，農業局說，業者鎖定日本高端市場，每箱在當地零售價可達約台幣2000元，深...

雲林幸福存款「你存3千、政府幫存3千」共同儲蓄脫貧

雲林一名原在工業區擔任作業員的高先生，因腳受傷、領有身障身分，不向命運低頭的他參加雲林縣政府「幸福存款資產累積脫貧方案」...

影／黑面三媽賜筊同意 嘉義溪北六興宮安新爐

嘉義縣新港鄉溪北六興宮作為三級古蹟，信眾如雲，然既有天公爐使用已於40載，不堪使用，在主祀神正黑面三媽的指示下決定另起爐...

台南市府4度發文停辦甜點節仍照辦 商圈今天出面道歉

台南市海安路商圈舉辦「甜點節」活動，因為人潮聚集過多，很多人又沒有戴口罩，引發成為防疫破口的恐慌，在市府經發局與經濟部中...

疫情肆虐廟宇點燈夯 西螺福興宮藥師佛燈送獨家配飾

新冠肺炎疫情肆虐，不少民眾會前往廟宇點平安燈祈福，雲林西螺福興宮今年起於廟內三樓釋迦佛祖殿新設「藥師佛燈」，供信眾參拜祈...

影／媽祖婆感召 護理師無償協助成立新港奉天宮醫療團

嘉義新港奉天每年元宵繞境及四年一度的遶境十八庄活動吸引萬千信眾共襄盛舉，活動中各種突發狀況需要「醫療組」才能協助，信徒魏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。