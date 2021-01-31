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台南蜜棗外銷日本高端市場 數量超越去年總銷量

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
品利農場場長謝明樹成功闖入日本外銷市場。記者謝進盛／攝影
品利農場場長謝明樹成功闖入日本外銷市場。記者謝進盛／攝影

台南市政府農業局今在楠西辦理蜜棗外銷日本記者會，農業局說，業者鎖定日本高端市場，每箱在當地零售價可達約台幣2000元，深受日本消費者歡迎，今年銷日將創新高。

台南市楠西區品利農場辦理蜜銷日今年進入第四年，由第一年僅500公斤，今年迄今已10公噸，超越去年總數7.2公噸，台南市長黃偉哲、農委會農糧署長胡忠一、立委郭國文、農業局長謝要清、楠西區長李鴻裕等人與會。

品利農場場長謝明樹表示，種植蜜棗面積約14公頃，以「珍蜜」(高雄11號)、「珍愛」(高雄12號)等品種為主，珍愛品種具有青蘋外型、皮薄多特性，又稱為「爆漿蜜棗」，採收期到4月。該農場蜜棗今由產地集貨2500箱約6.2噸蜜棗禮盒，預計2月中旬空運搶攻日本高端市場。

農業局說，台南蜜棗種植面積265公頃，種植面積占全台14%，產量4622公噸， 外銷約125公噸，台南並非蜜棗主要產地，但清脆香甜，因外銷日本藥檢非常嚴格，須檢附生產履歷且確定沒病蟲害，因此所以先進行連續14天攝氏1.2度低溫冷藏檢疫處理，才能裝櫃啟運。

市長黃偉哲表示，市府輔導農民採集團產區經營模式，導入優良品種與栽培管理技術，並輔導生產單位以行銷通路契作契銷，期望提升南市農產品產銷經營效益。

立委郭國文除讚賞胡忠一當年為台灣蜜棗順利搶攻日本市場努力，也說，台灣水果在日本相當受歡迎，棗子品質有外銷實力，但在日本常被慣稱為「印度棗」，建議政府應努力建造識別體系辨別，成功建立「夏天愛文、冬天蜜棗」外銷模式。

台南蜜棗品質佳，口感脆甜，外觀有如青蘋果。記者謝進盛／攝影
台南蜜棗品質佳，口感脆甜，外觀有如青蘋果。記者謝進盛／攝影
台南蜜棗銷日將超越去年，今舉行銷日記者會，品利農場場長謝明樹（左起）、台南市府農業局長謝耀清、立委郭國文、台南市長黃偉哲、農糧署長胡忠一、台南區農改場場長楊洪瑛。記者謝進盛／攝影
台南蜜棗銷日將超越去年，今舉行銷日記者會，品利農場場長謝明樹（左起）、台南市府農業局長謝耀清、立委郭國文、台南市長黃偉哲、農糧署長胡忠一、台南區農改場場長楊洪瑛。記者謝進盛／攝影
農糧署長胡忠一（左起）、立委郭國文、台南市長黃偉哲、農業局長謝耀清、農糧署南區分署長羅正宗等人推薦台南蜜棗好品質。記者謝進盛／攝影
農糧署長胡忠一（左起）、立委郭國文、台南市長黃偉哲、農業局長謝耀清、農糧署南區分署長羅正宗等人推薦台南蜜棗好品質。記者謝進盛／攝影

日本 黃偉哲 農民

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