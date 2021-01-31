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雲林幸福存款「你存3千、政府幫存3千」共同儲蓄脫貧

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣政府辦理「幸福存款資產累積脫貧方案」7年多，已幫助143戶列冊的低收及中低收家庭累積資產，迎向新人生。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府辦理「幸福存款資產累積脫貧方案」7年多，已幫助143戶列冊的低收及中低收家庭累積資產，迎向新人生。圖／雲林縣政府提供

雲林一名原在工業區擔任作業員的高先生，因腳受傷、領有身障身分，不向命運低頭的他參加雲林縣政府「幸福存款資產累積脫貧方案」重新站起來，現在和家人在各地菜市場賣貢丸，努力工作存錢；該方案開辦7年多，幫助143戶列冊的低收及中低收家庭累積資產，迎向新人生。

社會處長林文志表示，幸福存款資產累積脫貧方案運用「資產累積」模式，由參加戶每月存3千元，政府相對提撥3千元，持續存滿三年後，即有21萬6千元儲金可用在教育、創業或購屋等。

社會處指出，該方案2013年開辦至今進行五梯次，起初第一梯次26戶、第二梯次27戶，第三、第四及第五梯次增加3戶至30戶，成功幫助143家庭邁向脫貧之路，其中83家庭期滿，有53家庭選擇將資金運用在孩子教育，5家庭成功創業，8家庭挹注在購屋頭期款，人生不僅脫貧、也進了一大階。

林文志說，該方案除帶領參加戶存下一筆家庭資金，縣府同時規畫理財研習課程，安排各家庭學習管理財務，吸收理財知識，此外推動團體支持及就業技能研習等課程，並鼓勵參加戶一起當「幸福志工」服務他人，受助之餘也回饋社會，凝聚更多能量幫助其他人脫貧。

原本為低收入戶家庭的張宛汝，因婚姻生活問題，獨自撫養4名孩子，不過她沒因生活艱辛就放棄努力，2014年參加脫貧方案，努力工作、存錢，期滿後成功脫貧、當上保險經紀人業務襄理，小孩更是爭氣、不讓媽媽擔心，其中1女目前在越南台商公司上班，現在她不但擔任脫貧研習課程講師，也常以自身經驗向其他相同背景的家庭信心喊話「一起為家努力一次！」

林文志表示，縣內列冊低收入戶及中低收入戶，並有工作能力者、國中以上至大學以下就學子女，配合度高並具強烈意願與動機者，可諮詢參加幸福存款資產累積脫貧方案，符合資格者將簽訂契約，後由社會處專責社工員持續關懷及提供協助，相關問題可洽詢社會處(05)5522655。

社會處表示，家中如有2015年1月1日後出生、符合列冊低收或中低收入戶，及長期安置2年以上孩童，可參加中央開辦的「兒童及少年未來教育與發展帳戶」，家長可依自身經濟狀況，選擇每月固定存款金額、最多1250元，衛福部將1:1相對提撥入帳，每年最高提撥1萬5千元，持續儲蓄至孩童年滿18歲，估算最高儲金可達54萬元。

原本為低收入戶的張宛汝努力生活、工作、存錢，成功脫貧的她不但是保險經紀公司業務襄理，還擔任脫貧研習課程講師，常以自身經驗向其他相同背景的家庭信心喊話。記者陳苡葳／翻攝
原本為低收入戶的張宛汝努力生活、工作、存錢，成功脫貧的她不但是保險經紀公司業務襄理，還擔任脫貧研習課程講師，常以自身經驗向其他相同背景的家庭信心喊話。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府辦理「幸福存款資產累積脫貧方案」7年多，已幫助143戶列冊的低收及中低收家庭累積資產，迎向新人生。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府辦理「幸福存款資產累積脫貧方案」7年多，已幫助143戶列冊的低收及中低收家庭累積資產，迎向新人生。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣政府辦理「幸福存款資產累積脫貧方案」7年多，已幫助143戶列冊的低收及中低收家庭累積資產，迎向新人生。圖／雲林縣政府提供
雲林縣政府辦理「幸福存款資產累積脫貧方案」7年多，已幫助143戶列冊的低收及中低收家庭累積資產，迎向新人生。圖／雲林縣政府提供

低收入戶 理財

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