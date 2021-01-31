快訊

案908到過九份老街阿妹茶樓 新北市大動作消毒

玉山塔塔加現熊蹤 至少6隻還見黑熊母子檔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／黑面三媽賜筊同意 嘉義溪北六興宮安新爐

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
嘉義縣溪北六興宮今天上午9時舉行新天公爐暨天上聖母爐安爐儀式。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣溪北六興宮今天上午9時舉行新天公爐暨天上聖母爐安爐儀式。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣新港鄉溪北六興宮作為三級古蹟，信眾如雲，然既有天公爐使用已於40載，不堪使用，在主祀神正黑面三媽的指示下決定另起爐灶，重新打造門面外，也希望疫情能早日結束，社會恢復祥和。

溪北六興宮今天上午9時，舉行天公暨天上聖母爐安爐大典，嘉義縣長翁章梁、新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、陳文忠、、溪北六興宮主委江筱芃等地方人士共同參與。

六興宮為嘉義縣縣定古蹟寺廟，歷史悠久，信徒遍布全國，主祀神明是黑臉三媽，救苦救難普渡眾生，廟宇內的彩繪、雕刻與剪黏藝術精緻，正殿屋頂上的八卦藻井，更是出自名師陳應彬之手，為宗教與藝術結合之美。

溪北六興宮是嘉義縣內三級古蹟，創建於清道光年間，原有的天公爐在民國70年鑄造完成，使用已達40年，爐面呈現氧化龜裂，經廟方向供奉主神正黑面三媽賜筊請示後，決定鑄造新爐，原有的香爐則將移到六興宮文物館典藏，作為見證廟宇發展歷程的宗教文物。

江筱芃表示，廟方遵照黑面三媽指示，以高純度銅材打造，新的天公爐規格總寬度6尺5寸、爐內徑3尺6寸，總重為1.2噸；新的天上聖母爐規格總寬度2尺5寸、總高度1尺5寸，重量約30公斤。

翁章梁說，天公爐與聖母爐是敬天謝神重要的禮器，這次有善心民眾出力，出資耗資百萬的大爐給六興宮，是一次值得紀錄、見證的盛事；也祈求黑面媽保佑大家健康平安，台灣早日遠離疫情，世界早日恢復秩序。

嘉義縣溪北六興宮今天上午9時舉行新天公爐暨天上聖母爐安爐儀式。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣溪北六興宮今天上午9時舉行新天公爐暨天上聖母爐安爐儀式。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣溪北六興宮今天上午9時舉行新天公爐暨天上聖母爐安爐儀式。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣溪北六興宮今天上午9時舉行新天公爐暨天上聖母爐安爐儀式。記者莊祖銘／攝影
溪北六興宮主委江筱芃。記者莊祖銘／攝影
溪北六興宮主委江筱芃。記者莊祖銘／攝影

延伸閱讀

防疫創意超前部署！翁章梁率隊啟動宣傳送鵝鐵蛋給部桃

影／九華山地藏庵寒冬送暖 855萬現金共計1859戶受惠

加強校安國中小設保全 嘉縣校長會議頒特色認證學校

影／蔡英文：嘉縣設無人機測試研發是對嘉義縣最大回報

相關新聞

雲林幸福存款「你存3千、政府幫存3千」共同儲蓄脫貧

雲林一名原在工業區擔任作業員的高先生，因腳受傷、領有身障身分，不向命運低頭的他參加雲林縣政府「幸福存款資產累積脫貧方案」...

影／黑面三媽賜筊同意 嘉義溪北六興宮安新爐

嘉義縣新港鄉溪北六興宮作為三級古蹟，信眾如雲，然既有天公爐使用已於40載，不堪使用，在主祀神正黑面三媽的指示下決定另起爐...

台南市府4度發文停辦甜點節仍照辦 商圈今天出面道歉

台南市海安路商圈舉辦「甜點節」活動，因為人潮聚集過多，很多人又沒有戴口罩，引發成為防疫破口的恐慌，在市府經發局與經濟部中...

疫情肆虐廟宇點燈夯 西螺福興宮藥師佛燈送獨家配飾

新冠肺炎疫情肆虐，不少民眾會前往廟宇點平安燈祈福，雲林西螺福興宮今年起於廟內三樓釋迦佛祖殿新設「藥師佛燈」，供信眾參拜祈...

影／媽祖婆感召 護理師無償協助成立新港奉天宮醫療團

嘉義新港奉天每年元宵繞境及四年一度的遶境十八庄活動吸引萬千信眾共襄盛舉，活動中各種突發狀況需要「醫療組」才能協助，信徒魏...

台南甜點節緊急喊卡 黃偉哲：防疫有落差惹民怨

首度舉辦「台南甜點節」原昨今兩天登場，昨因人潮爆增，引發防疫疑慮，昨晚緊急喊卡，引起外界關注，台南市長黃偉哲中午回應，主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。