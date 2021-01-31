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影／黑面三媽賜筊同意 嘉義溪北六興宮安新爐
嘉義縣新港鄉溪北六興宮作為三級古蹟，信眾如雲，然既有天公爐使用已於40載，不堪使用，在主祀神正黑面三媽的指示下決定另起爐灶，重新打造門面外，也希望疫情能早日結束，社會恢復祥和。
溪北六興宮今天上午9時，舉行天公暨天上聖母爐安爐大典，嘉義縣長翁章梁、新港鄉長林茂盛、縣議員林秀琴、陳文忠、、溪北六興宮主委江筱芃等地方人士共同參與。
六興宮為嘉義縣縣定古蹟寺廟，歷史悠久，信徒遍布全國，主祀神明是黑臉三媽，救苦救難普渡眾生，廟宇內的彩繪、雕刻與剪黏藝術精緻，正殿屋頂上的八卦藻井，更是出自名師陳應彬之手，為宗教與藝術結合之美。
溪北六興宮是嘉義縣內三級古蹟，創建於清道光年間，原有的天公爐在民國70年鑄造完成，使用已達40年，爐面呈現氧化龜裂，經廟方向供奉主神正黑面三媽賜筊請示後，決定鑄造新爐，原有的香爐則將移到六興宮文物館典藏，作為見證廟宇發展歷程的宗教文物。
江筱芃表示，廟方遵照黑面三媽指示，以高純度銅材打造，新的天公爐規格總寬度6尺5寸、爐內徑3尺6寸，總重為1.2噸；新的天上聖母爐規格總寬度2尺5寸、總高度1尺5寸，重量約30公斤。
翁章梁說，天公爐與聖母爐是敬天謝神重要的禮器，這次有善心民眾出力，出資耗資百萬的大爐給六興宮，是一次值得紀錄、見證的盛事；也祈求黑面媽保佑大家健康平安，台灣早日遠離疫情，世界早日恢復秩序。
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