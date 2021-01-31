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台南市府4度發文停辦甜點節仍照辦 商圈今天出面道歉
台南市海安路商圈舉辦「甜點節」活動，因為人潮聚集過多，很多人又沒有戴口罩，引發成為防疫破口的恐慌，在市府經發局與經濟部中小企業處要求下，今天活動停辦，商圈並出面道歉，表示防疫絕對是與政府「一條心」
這項活動原本在昨天與今天舉辦兩天，但昨天首日聚集人潮，不少民眾投訴根本就是防疫破口，引發市長黃偉哲不滿，要求市府經濟發展局處理，經發局要求商圈今天活動停辦，衛生局也表示將依法對商圈開出3000元到1萬5000元的罰單。
經發局局長陳凱凌今天表示，經發局在24日就以疫情嚴峻的原因，要求商圈停辦活動，但商圈仍堅持要辦，經發局在25到28日連續發出4次公文要求停辦，否則要提防疫計畫，但30日活動首日現場人潮多，顯然未依防疫計畫，才會要求業者停辦。
而補助這項活動的中小企業處處長何晉滄今天也表示，27日就要求商圈停辦，但商圈稱願意提防疫計畫，所以才持續舉辦。
商圈前任理事長黃睿勳今天出面道歉，表示在跨年時活動就已停辦一次，因為廠商有經濟的需求，才決定30、31日再舉辦，但沒想到昨天湧進大量人潮，為避免造成防疫恐慌，與政府一條心，才決定停辦活動。
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