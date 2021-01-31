快訊

案908可傳染期前足跡看這！ 九份老街、大溪老街均列入

境外+2無本土！ Ct值高 均自菲律賓入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南市府4度發文停辦甜點節仍照辦 商圈今天出面道歉

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南海安路昨天舉辦甜點節活動吸引眾多人潮，引發防疫破恐的憂慮。圖／本報資料照片
台南海安路昨天舉辦甜點節活動吸引眾多人潮，引發防疫破恐的憂慮。圖／本報資料照片

台南市海安路商圈舉辦「甜點節」活動，因為人潮聚集過多，很多人又沒有戴口罩，引發成為防疫破口的恐慌，在市府經發局與經濟部中小企業處要求下，今天活動停辦，商圈並出面道歉，表示防疫絕對是與政府「一條心」

這項活動原本在昨天與今天舉辦兩天，但昨天首日聚集人潮，不少民眾投訴根本就是防疫破口，引發市長黃偉哲不滿，要求市府經濟發展局處理，經發局要求商圈今天活動停辦，衛生局也表示將依法對商圈開出3000元到1萬5000元的罰單。

經發局局長陳凱凌今天表示，經發局在24日就以疫情嚴峻的原因，要求商圈停辦活動，但商圈仍堅持要辦，經發局在25到28日連續發出4次公文要求停辦，否則要提防疫計畫，但30日活動首日現場人潮多，顯然未依防疫計畫，才會要求業者停辦。

而補助這項活動的中小企業處處長何晉滄今天也表示，27日就要求商圈停辦，但商圈稱願意提防疫計畫，所以才持續舉辦。

商圈前任理事長黃睿勳今天出面道歉，表示在跨年時活動就已停辦一次，因為廠商有經濟的需求，才決定30、31日再舉辦，但沒想到昨天湧進大量人潮，為避免造成防疫恐慌，與政府一條心，才決定停辦活動。

台南市海安商圈前任理事長黃睿勳今天出面說明甜點節停辦。記者修瑞瑩／翻攝
台南市海安商圈前任理事長黃睿勳今天出面說明甜點節停辦。記者修瑞瑩／翻攝

延伸閱讀

台南甜點節緊急喊卡 黃偉哲：防疫有落差惹民怨

台南甜點節不顧疫情照辦 市府喊卡加開罰

疫情升溫 黃偉哲取消春節廟宇發放福袋行程

太美了！台南六甲落羽松季今開幕　1.5公頃花海＋變色落羽松必拍

相關新聞

影／黑面三媽賜筊同意　嘉義溪北六興宮安新爐

嘉義縣新港鄉溪北六興宮作為三級古蹟，信眾如雲，然既有天公爐使用已於40載，不堪使用，在主祀神正黑面三媽的指示下決定另起爐...

台南市府4度發文停辦甜點節仍照辦 商圈今天出面道歉

台南市海安路商圈舉辦「甜點節」活動，因為人潮聚集過多，很多人又沒有戴口罩，引發成為防疫破口的恐慌，在市府經發局與經濟部中...

疫情肆虐廟宇點燈夯 西螺福興宮藥師佛燈送獨家配飾

新冠肺炎疫情肆虐，不少民眾會前往廟宇點平安燈祈福，雲林西螺福興宮今年起於廟內三樓釋迦佛祖殿新設「藥師佛燈」，供信眾參拜祈...

影／媽祖婆感召 護理師無償協助成立新港奉天宮醫療團

嘉義新港奉天每年元宵繞境及四年一度的遶境十八庄活動吸引萬千信眾共襄盛舉，活動中各種突發狀況需要「醫療組」才能協助，信徒魏...

台南甜點節緊急喊卡 黃偉哲：防疫有落差惹民怨

首度舉辦「台南甜點節」原昨今兩天登場，昨因人潮爆增，引發防疫疑慮，昨晚緊急喊卡，引起外界關注，台南市長黃偉哲中午回應，主...

結合社會愛心送物資 蔡其昌盼讓弱勢戶過好年

春節將到，立法院副院長蔡其昌今天和台中市議員施志昌、翼瓅聯誼會、中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會及台中市會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。