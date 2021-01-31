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疫情肆虐廟宇點燈夯 西螺福興宮藥師佛燈送獨家配飾

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林西螺福興宮今年起於廟內三樓釋迦佛祖殿新設「藥師佛燈」供信眾參拜祈願，此外點一盞燈即贈一只「藥師琉璃佛配飾」，可吊掛或配戴在身上。記者陳苡葳／攝影
雲林西螺福興宮今年起於廟內三樓釋迦佛祖殿新設「藥師佛燈」供信眾參拜祈願，此外點一盞燈即贈一只「藥師琉璃佛配飾」，可吊掛或配戴在身上。記者陳苡葳／攝影

新冠肺炎疫情肆虐，不少民眾會前往廟宇點平安燈祈福，雲林西螺福興宮今年起於廟內三樓釋迦佛祖殿新設「藥師佛燈」，供信眾參拜祈願，此外推出藥師佛燈點燈服務，點一盞燈即贈一只「藥師琉璃佛配飾」，可吊掛或配戴在身上，吸引不少信眾參與，也成了疫情中另類點燈潮。

廟方表示，藥師琉璃佛全名為藥師琉璃光王如來，行菩薩道時，發十二誓願，救眾生病源，治無名痼疾，消除諸難，令人康樂。在民間信仰中，藥師佛能消災延壽、遠離病痛。

常務董事王泳順說，福興宮釋迦如來佛祖奉祀「藥師如來佛」，並開放讓信眾點燈供養藥師佛燈，祈願大眾在藥師佛護佑加持下，得以身居善處、清淨無礙、無諸疾苦、隨心所願、消災延壽。

王泳順表示，每點一盞藥師佛燈，即贈一只由「寶藍琉璃」打造而成的藥師琉璃佛配飾，隨飾附有一條紅線，可隨身吊掛或配戴，亦或擺置在桌面上；信眾反饋「很實用！」帶動起一波點燈潮。

福興宮董事長楊文鐘說，廟方循例每年會在農曆12月24日民間習俗「送神返天庭」日子後，將信眾安奉的太歲，及所點的平安燈、光明燈等進行祈福儀式，於正月初九「玉皇上帝」萬壽之日為信眾點燈祈福。

雲林西螺福興宮推出的藥師琉璃佛配飾由「寶藍琉璃」打造而成，只送不賣。記者陳苡葳／翻攝
雲林西螺福興宮推出的藥師琉璃佛配飾由「寶藍琉璃」打造而成，只送不賣。記者陳苡葳／翻攝

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