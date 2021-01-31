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影／媽祖婆感召 護理師無償協助成立新港奉天宮醫療團
嘉義新港奉天每年元宵繞境及四年一度的遶境十八庄活動吸引萬千信眾共襄盛舉，活動中各種突發狀況需要「醫療組」才能協助，信徒魏珊玫在媽祖的感召下，號召多名現職醫療專業人員，成立「新港奉天宮開臺媽祖醫療團」，盼能夠提升更多遶境活動安全性。
新港奉天宮以往活動皆僅有數位具醫療專業背景人員組成醫療組，協同照護活動過程人員身體狀況，難免出現人手不足的情況，因此近日號召更多醫療專業人員組成醫療團，希望能夠更有利的協助活動安全。
此次號召醫療團團員皆來自現任醫院住院醫師、急診醫師、護理長與護理師等等，皆有豐富的醫療背景專業知識和職場救護經驗，希望在未來新港奉天宮的各種活動當中能夠協助人員解決身體狀況。
團長魏珊玫表示，當初父母相繼離世時，是媽祖娘娘協助走出來，在得知廟方有醫療團隊相關需求後，身為嘉義基督教護理師的她也義不容辭，借助當年世界少棒隊在嘉義比賽的經驗，和其他志同道合的好友挺身而出，成立醫療團隊．無償幫助有需要的人。
奉天宮董事長何達煌表示，每當遶境活動工作人員大小傷痛無可避面，在長時間的行走與曝曬之下，難免出現肌肉痠痛、曬傷、水泡等等，且每當媽祖出門往往會有許多年齡較高的們長輩跟隨在轎後隨香或前來參拜，各種無法預估的身體狀況更可能隨時發生．未來也期許「新港奉天宮開臺媽祖醫療團」能避免遶境活動當中人員的各種身體狀況，活動能夠平安順利。
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