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結合社會愛心送物資 蔡其昌盼讓弱勢戶過好年

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
立法院副院長蔡其昌今天辦「愛心關懷．物資發送」公益活動。圖／立法院副院長蔡其昌辦公室提供
立法院副院長蔡其昌今天辦「愛心關懷．物資發送」公益活動。圖／立法院副院長蔡其昌辦公室提供

春節將到，立法院副院長蔡其昌今天和台中市議員施志昌、翼瓅聯誼會、中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會及台中市會計師公會等單位，在台中外埔區公所前廣場舉辦「愛心關懷．物資發送」活動，與地方弱勢戶分享愛心物資，盼讓大家歡喜過好年。

蔡其昌表示，他舉辦關懷送暖活動多年，今年也準備300份民生物資與地方弱勢戶分享，會持續地拋磚引玉集結社會愛心年年都來舉辦，祝福大家新年快樂、鴻福犇來。

施志昌議員說，今年共募集300份愛心，包含白米、油品、麵條、衛生紙、牙膏、牙刷及春聯等民生物資，由外埔區公所協助提供弱勢戶名單，許多家庭因未達政府補助邊準，無法領取相關補助金及物資，希望能夠持續幫助這些邊緣弱勢，讓社會充滿正向能量。

中華民國會計師公會全國聯合會理事長黃奕睿表示，「有春（剩）才可以分享給別人」，他今天看到蔡其昌團隊助理、志工及會計師公會多位夥伴們義務協助關懷送暖活動進行，鼓勵更多人一起參與。

立法院副院長蔡其昌今天辦「愛心關懷．物資發送」公益活動。圖／立法院副院長蔡其昌辦公室提供
立法院副院長蔡其昌今天辦「愛心關懷．物資發送」公益活動。圖／立法院副院長蔡其昌辦公室提供

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