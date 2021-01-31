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持續缺水危機！嘉市蘭潭音樂噴泉不到一年停二次

聯合報 / 記者李承穎 ／嘉義市即時報導
水情吃緊，嘉市蘭潭音樂噴泉暫停演出。圖／嘉市府提供
水情吃緊，嘉市蘭潭音樂噴泉暫停演出。圖／嘉市府提供

水情吃緊，嘉義市政府表示，由於今年冬季降雨量減少，上游仁義潭水庫水位持續下降，連帶影響蘭潭水庫蓄水量不足，2月1日起暫停蘭潭音樂噴泉演出，去年2月22日就因缺水危機暫停過，不到一年，因缺水持續，再度暫停演出。

市府指出，目前蘭潭水庫水位已近逼警戒水位（警戒水位標高68m），為避免水位過低導致展演過程擾動潭底泥砂影響水庫水質，同時保護音樂噴泉相關設備安全，暫停水舞演出和年度保養相關器材，重新啟動展演時間將視水位恢復狀況另行公告。

市府指出，為延長噴泉設施之使用年限，並提供穩定的水舞演出，請各位喜愛蘭潭音樂噴泉的遊客朋友們多多體諒，去年也因缺水危機，2月22日暫停至8月1日才恢復演出。

市府日前就因水情燈號轉為黃燈（減壓供水），位於市立棒球場前的「七虎耀諸羅」乾式噴泉去年12月暫停演出，待水情穩定後，再告示開放日期。

水情吃緊，嘉市蘭潭音樂噴泉暫停演出。圖／嘉市府提供
水情吃緊，嘉市蘭潭音樂噴泉暫停演出。圖／嘉市府提供

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