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天空灰濛濛！ 民眾以為起霧 雲林縣環保局加強應變

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林斗六天空灰濛濛，民眾一度以為起霧。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六天空灰濛濛，民眾一度以為起霧。記者陳苡葳／攝影

太陽露臉，不過雲林縣各地的天空卻一片灰，根據空氣品質測網顯示，斗六測站上午11點左右空氣品質指標（AQI）指數151，達紅色警戒，對所有族群不健康，環保局提醒民眾避免從事戶外活動，必要外出者須戴口罩，防護呼吸道受傷害。

據空氣品質監測網資料指出，雲林縣昨日至今天偏東風環境，天氣穩定，白天高溫逐步回升，但晚間至隔日清晨受輻射冷卻作用明顯影響，氣溫偏低，民眾須留意早晚溫差大，加上西半部位處背風側，擴散條件不佳，汙染物易累積，應減少外出。

灰濛濛的天空讓民眾一度以為起霧，納悶「濃霧怎麼遲遲未散？」上網一查才發現斗六AQI值151，亮起紅色警戒。環保局表示，患有呼吸道疾病或哮喘民眾、老人或兒童等抵抗力較弱族群，在空氣品質較差期間須特別注意防範，切勿外出及從事戶外活動。

據空品監測網預報表示，空品不良情形持續至2月1日，2日東北季風稍增強，北部地區迎風面、擴散條件良好，由於中南部位處下風處，仍易累積汙染物，空氣品質恐只會稍微好轉，轉為橘色提醒；環保局呼籲所有族群如要外出應戴上口罩防護，並可透過「環境資訊整合App」注意空品狀況，採取適當防護措施。

環保局今天啟動預警二級應變措施，包括通報公私場所自主減排及管理措施、監控CEMS數據、進行空品不良巡查作業；執行機車路拍稽查及柴油車目測判煙作業；通報營建工程、砂石場執行物料加蓋、灑水等措施，並加強道路揚塵洗街作業；此外通知學校、各地衛生所及護理機構提醒敏感族群做好防護。

雲林縣近日環境風場偏東風，西半部擴散條件不佳，受風速弱影響，汙染物易累積，空氣品質不良情形預估持續到2月1日。圖／翻攝自空品監測網
雲林縣近日環境風場偏東風，西半部擴散條件不佳，受風速弱影響，汙染物易累積，空氣品質不良情形預估持續到2月1日。圖／翻攝自空品監測網
據斗六空氣品質測站顯示，今天上午11點左右空氣品質指標（AQI）指數達151、亮紅色警戒燈號。圖／翻攝自空品監測網
據斗六空氣品質測站顯示，今天上午11點左右空氣品質指標（AQI）指數達151、亮紅色警戒燈號。圖／翻攝自空品監測網
雲林縣環保局啟動空氣品質預警應變措施，連日來加強道路揚塵洗街作業。記者陳苡葳／攝影
雲林縣環保局啟動空氣品質預警應變措施，連日來加強道路揚塵洗街作業。記者陳苡葳／攝影

空氣品質

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