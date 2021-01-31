天空灰濛濛！ 民眾以為起霧 雲林縣環保局加強應變

太陽露臉，不過雲林縣各地的天空卻一片灰，根據空氣品質測網顯示，斗六測站上午11點左右空氣品質指標（AQI）指數151，達紅色警戒，對所有族群不健康，環保局提醒民眾避免從事戶外活動，必要外出者須戴口罩，防護呼吸道受傷害。

據空氣品質監測網資料指出，雲林縣昨日至今天偏東風環境，天氣穩定，白天高溫逐步回升，但晚間至隔日清晨受輻射冷卻作用明顯影響，氣溫偏低，民眾須留意早晚溫差大，加上西半部位處背風側，擴散條件不佳，汙染物易累積，應減少外出。

灰濛濛的天空讓民眾一度以為起霧，納悶「濃霧怎麼遲遲未散？」上網一查才發現斗六AQI值151，亮起紅色警戒。環保局表示，患有呼吸道疾病或哮喘民眾、老人或兒童等抵抗力較弱族群，在空氣品質較差期間須特別注意防範，切勿外出及從事戶外活動。

據空品監測網預報表示，空品不良情形持續至2月1日，2日東北季風稍增強，北部地區迎風面、擴散條件良好，由於中南部位處下風處，仍易累積汙染物，空氣品質恐只會稍微好轉，轉為橘色提醒；環保局呼籲所有族群如要外出應戴上口罩防護，並可透過「環境資訊整合App」注意空品狀況，採取適當防護措施。