台南甜點節不顧疫情照辦 市府喊卡加開罰

新冠肺炎疫情衝擊，台南市中西區海安商圈「甜點節」今天卻熱鬧登場。由於人潮恐未保持距離，可能形成防疫破口，遭多人檢舉，台南市長黃偉哲大為不滿，不但開罰且明天將停辦。

台南市海安商圈「甜點節」今天登場，一連兩天，攤位40家，若連結周邊店家，會場商家逾百，人潮聚集，在台南眾多大型活動、廟會停辦的現狀下，這種盛況引來諸多質疑，多人檢舉人潮未保持社交距離，可能形成防疫破口，還有人在臉書（facebook）社群貼文，引發議論。

黃偉哲對海安商圈於疫情下仍舉辦「甜點節」大為不滿，台南市政府官員形容「市長非常生氣」，也讓相關局處慌了手腳。市府經濟發展局人員說，「甜點節」是海安商圈協會向經濟部中小企業處申請經費舉辦，經發局已多次行文商圈協會勸阻，但協會就是不聽，硬要辦。

台南市政府今晚發布新聞稿表示，市府多次派員前往活動現場檢視防疫措施，確認人潮聚集，無法保持安全社交距離，且又接觸不特定人士，防疫工作難以做到滴水不漏，恐造成防疫破口，經溝通協調，「甜點節」明天停辦。

台南市政府衛生局也發布新聞稿表示，民眾檢舉海安商圈部分遊客未配戴口罩、保持社交距離，衛生局今天稽查確認，海安商圈業者未依提交審查防疫計畫執行相關作業。

衛生局人員說，海安商圈「甜點節」活動現場屬高感染傳染風險場域，卻未落實管制遊客保持社交距離與配戴口罩，衛生局將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。