台南海安商圈甜點節今晚人潮湧入 憂防疫破口明天喊停

台南市經發局晚間表示，海安商圈甜點節屬經濟部中小企業處補助的活動，今日因新冠肺炎疫情持續升溫，市府多次向海安商圈建議取消或延後活動，並發文應在活動前應進行風險評估，市府再次重申現階段不支持舉辦各項大型活動，海安商圈經評估後仍決定於今日續辦甜點節活動。

台南市政府表示，為防範人潮聚集增加群聚風險，今天多次派員前往活動現場確認各項防疫措施，經確認活動現場人潮聚集無法保持安全社交距離且又接觸不特定人士的特性，防疫工作難以做到滴水不漏，恐因此造成防疫破口，市府已立即向經濟部中小企業處與商圈組織要求商圈停辦活動，經溝通討論後均認為現階段以防疫為優先，明天將停辦該活動，以避免產生防疫漏洞。

台南首屆甜點節原訂今、明兩天在海安路商圈登場，主辦單位以「全糖城市」為號召舉辦台南市甜點節，集結將近40家在地甜點品牌。