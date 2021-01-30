廟會停辦甜點節卻照辦？台南甜點節大批民眾湧入 市府急喊卡

台南市首屆甜點節今天在海安路商圈登場，吸引大批民眾湧入活動會場，但有許多市民見狀直搖頭，指現在是防疫關鍵期，結果市府要求停辦廟會，卻讓該活動繼續舉辦，質疑雙標準，恐成防疫破口。對此，台南市政府今晚緊急宣布，明天活動將停辦，避免產生防疫漏洞。

甜點節集結台南在地近40家甜點品牌，並推出期間限定款，原訂今、明兩天在海安路進行部分封街，主辦單位事前有呼籲民眾參與活動務必全程配戴口罩。不過，由於人潮擁擠，許多市民認為現場參與者難以保持社交距離，甚至有些人沒戴口罩，擔心成了防疫破口，紛紛到市長臉書留言。

市府今晚緊急發聲明，指海安商圈甜點節是經濟部中小企業處補助的活動，因新冠肺炎疫情持續升溫，市府有多次向海安商圈建議取消或延後活動，並發文應在活動前進行風險評估，且重申現階段不支持舉辦各項大型活動，但海安商圈經評估後仍決定在今天辦活動。

市府表示，為防範人潮聚集增加群聚風險，今天多次派員前往活動現場確認各項防疫措施，經確認，人潮聚集確實無法保持安全社交距離，且又接觸不特定人士，防疫工作難以做到滴水不漏，恐造成防疫破口，因此已立即向經濟部中小企業處與商圈組織要求商圈停辦活動。經溝通後，各方認為現階段以防疫為優先，明天將停辦該活動。