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茂谷柑紅了春節也近了 選購古坑茂谷柑正是時候
茂谷柑紅了，農曆春節也近了，雲林縣古坑茂谷柑節今天在古坑綠色隧道登場，雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞及古坑鄉長沈勝騰等攜手行銷在地優質農產茂谷柑。
張麗善說，茂谷柑主要產地在斗六、古坑及斗南，種植面積約410公頃，尤其古坑種植面積215公頃是全縣之冠，占比超過5成，茂谷柑在果農細心呵護下，品質優良香甜多汁，在縣府及公所的大力促銷下，加上縣府積極推展外銷，訂單長紅。
鄉長沈勝騰也說，春節前後是茂谷柑產季，古坑茂谷柑皮薄多汁，果肉香軟享賦盛名，茂谷柑有如「橘美人」般金黃美麗的外觀，是吉祥象徵，今年適逢寒流低溫多次來襲，茂谷柑轉色更黃橘橙色繽紛華麗更加討喜，也被稱為「年柑」，是年節送禮與拜會親友的優質伴手禮，歡迎多多採購古坑茂谷柑。
今年價格和去年差不多但品質不錯，依品級高低每台斤約30元到35元。
古坑鄉公所用心行銷在地特農產，在茂谷柑節上開辦年貨市集，還有精彩表演、甜蜜體驗DIY-「柑吶袂麥清潔液」以及「柑柑好筆袋」、按讚及追蹤臉書粉絲專頁「古坑果真讚」粉絲團，贈送限量揮毫春聯，帶給大家滿滿的收穫回家。
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