劍湖山春節寒假抽獎折扣多 玩到哪裡好康一路跟著走

春節寒假何處去，雲林縣古坑鄉劍湖山世界推出全新的賞花觀景園區，是踏青最佳去處，同時引進最大型科技釣魚的新設施，尤其結合附近景點的咖啡園、玫瑰園、酒廠、毛巾廠、醬油廠等知名觀光工廠，推出最豐富最優惠的遊程，2月1日至3月1日購票入園全面優惠價499元，再送總值700元以上的超值享樂券。

劍湖山除引進最新科技釣魚，讓遊客在室內一家共享釣角樂，且從2月10日起7天的春節假期優惠再加碼，15歲以下免費，只須搭配1位現場購買499元優惠票即可，一樣享有700元以上超值享樂券，可說是今年寒假春節最豐富、最優惠的遊樂方案。

享樂券10大優惠，包括可體驗全台最大科技釣魚設施1次。園內咖啡茶葉博覽館和樂園小威の海盜村的海盜餐廳，消費滿300元送百元好禮。劍湖山渡假大飯店限定優惠，中庭酒吧飲品，麵包，蛋糕等所有商品8折，2樓JR小舖水晶系列破盤4折優惠。

此外也可到古坑鄉TGC台灣咖啡莊園消費滿300元現折100元。古坑鄉蘿莎玫瑰山莊觀賞700種以上的玫瑰，購物滿800元送百元好禮。免費參觀梅山鄉梅問屋梅子元氣館，梅子的製作流程，購物滿1000元現折100元。免費參觀大同醬油黑金釀造館，享受指定商品買一送一優惠。福祿壽觀光酒廠提供劍湖山遊客指定商品的100元專屬優惠。興隆毛巾觀光工廠購物滿500元獨享85折。

劍湖山世界總經理王瑞堂表示，劍湖山世界森林區空氣清新散發濃郁芬多精，今年配合35周年慶新增許多漂亮花卉景觀，也有盛開的梅花園和大理花區，今年推出台灣唯一的「石竹花主題秀」，其中花現幸福廣場的「夏胭脂石竹花」有超大的「幸福金牛」亮相，更集結多國藝人的國際表演，春節初一至初四的晚上天天加碼「35迎春花火秀」值得一遊。

今年更推出「牛轉乾坤」週週抽「刮刮金樂透」有機會中200萬元、春節加碼送台彩2000萬超級紅包刮刮樂，有機會博最大獎2000萬元。春節期間每天早上10點在「花現幸福廣場」前發送「35花卡」刮刮樂，可抽中為劍湖山渡假大飯店高級客房。