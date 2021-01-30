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一代歌后鄧麗君68歲冥誕 雲林故居美妙歌聲響起

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
一代巨星鄧麗君68歲冥誕，來自全國各地粉絲聚集鄧的出生地故居雲林縣褒忠鄉田洋村，並以歌舞劇追憶鄧的一生風華。圖／雲林縣府提供
一代巨星鄧麗君68歲冥誕，來自全國各地粉絲聚集鄧的出生地故居雲林縣褒忠鄉田洋村，並以歌舞劇追憶鄧的一生風華。圖／雲林縣府提供

一代歌后鄧麗君68歲冥誕，鄧麗君出生地的雲林縣褒忠鄉居，昨晚響起她一首首美妙的歌聲，從小城故事多到何日君再來，曲曲動聽耳熟能詳，這場由雲林縣府舉辦的「鄧麗君甜蜜蜜流動藝術饗宴」，由縣長張麗善帶領大家思念這位大家心中永遠的情人。

「小城故事多，充滿喜和樂，若是你到小城來.....」柔情的歌聲出自台塑駐廠總經理室協理黃耀南的金嗓，讓全場如痴如醉，憶起一代歌后鄧麗君，在動人的曲聲中，夜空下大家對她懷念特別多。

雲林縣長張麗善和副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良、副議長蘇俊豪、議員黃美瑤、林文彬、文化觀光處長陳璧君、豐泰文教基金會執行長蕭秀霞、台塑總經理室協理黃耀南、褒忠鄉龍巖國小校長胡文仲、褒忠鄉鄧麗君文化協會理事長李堃玄，以及來自全國各地的粉絲，相聚在鄧麗君幼年故居園區一起緬懷歌后。

張麗善說，去年縣府將1月29日訂為「鄧麗君日」，鄧麗君是國際音樂巨星，出生於褒忠鄉田洋村，是雲林的驕傲和光榮，今年縣府更推出專屬鄧麗君故居的「甜蜜蜜遊程」，帶領民眾從虎尾出發參訪老街屋、文化館舍及虎尾糖廠，沿著五分車路線抵褒忠鄉的龍巖糖廠舊址，展開美妙的甜蜜蜜之旅，昨晚在鄧麗君誕生地追思這位華人巨星，深具意義。

文化觀光處長陳璧君說，鄧麗君的父親鄧樞曾在褒忠鄉龍巖糖廠擔任守衛職務，今年以鄧麗君甜美的歌聲及經典名曲「甜蜜蜜」為主題，策畫流動藝術饗宴，結合鄧麗君故居歷史建築，創作全新的沉浸式劇場，演譯鄧的精采生平故事和藝界人生。

曾在「何日君再來」音樂劇中飾演主角之一的馬來西亞歌手李佳歡，也獻唱鄧麗君的經典歌曲，引領全場以歌追憶國際巨星的一生風采。

一代巨星鄧麗君68歲冥誕，來自全國各地粉絲聚集鄧的出生地故居雲林縣褒忠鄉田洋村，並以歌舞劇追憶鄧的一生風華。圖／雲林縣府提供
一代巨星鄧麗君68歲冥誕，來自全國各地粉絲聚集鄧的出生地故居雲林縣褒忠鄉田洋村，並以歌舞劇追憶鄧的一生風華。圖／雲林縣府提供
一代巨星鄧麗君68歲冥誕，來自全國各地粉絲聚集鄧的出生地故居雲林縣褒忠鄉田洋村，並以歌舞追憶鄧的一生風華。圖／雲林縣府提供
一代巨星鄧麗君68歲冥誕，來自全國各地粉絲聚集鄧的出生地故居雲林縣褒忠鄉田洋村，並以歌舞追憶鄧的一生風華。圖／雲林縣府提供
馬來西亞歌手李佳歡獻唱鄧麗君經典歌曲。圖／雲林縣府提供
馬來西亞歌手李佳歡獻唱鄧麗君經典歌曲。圖／雲林縣府提供

張麗善 馬來西亞 歷史建築 鄧麗君

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