地表最強銷售員！雲林9小時直播創下500萬元熱銷記錄

新上任的雲林縣府農業處長吳芳銘為幫雲林農友打開銷售管道，今天和知名直播主625先生聯手為雲林良品線上直播拍賣，一口氣長達約9小時的馬拉松直播熱銷，締造約500萬元銷售佳績，為雲林農友及農產廠商送上一個新年大紅包，雲林縣長張麗善讚譽這位新處長為「地表最強銷售員！」。

韓國瑜任高雄市長時的農經大將吳芳銘，上月間被雲林縣長張麗善延攬擔任農業處長，本月4日才走馬上任，遇上霸王級寒流，農漁受損累累，他就馬不停蹄勘災並推出新的補救方案，讓農漁民安心度冬。

吳芳銘認為銷售為農產升級的根本，於是近月來積極在個人粉絲頁推銷雲林良品農產，這還不夠，昨天索性直接上直播台，邀請知名直播主625先生聯手，在雲林縣府內直播，為雲林42家廠商提供的近200項產品大力促銷。

無瘦肉精豬肉貢丸保證安全、去骨豬腳尚好呷、口湖特等獎烏魚子尚介讚、古坑國產咖啡最出名、口湖胭脂鰻營養又好吃、黑金剛花生、手工麵、Q彈可口的精饌米獎斗南越光米、甜酸飽滿多汁的小心柑茂谷柑、蜂蜜、竹筍、天然有機香菇、猴頭菇等196種產品，吳芳銘如數家珍，一項項精準介紹「光聽就令人流口水」。

雲林良品首次登上直播台，從昨天下午賣到今天半夜凌晨約9小時，由縣府與電購達人吳榮祐、主播主526先生合作，逐一介紹農產品及加工品，創下500萬元營業佳績，參與者為農友助攻成功，相互擊掌慶功，雲林縣長張麗善也來打氣並讚譽直播成效，她也親上直播台為消費者掛保證，雲林良品一定讚。