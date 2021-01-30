大火燒光6歲女童家 服飾公司愛心封館助購新衣過年

嘉義縣海區的6歲小慈，去年11月家中發生電線走火意外，大火一夕間燒光家中財物，農曆新年將至，一家人只能穿親友衣服，主富服裝公司日前贈送400名家扶兒童提貨券、購買新衣，今天並安排小慈與家人參加封館購衣活動，助他開心過新年。

就讀幼兒園大班的小慈，母親罹患重病、祖母年邁，家中生活重擔、醫療費用由小慈父親一肩扛起。2個月前家中遭遇火警，全家搬至親友家居住，這場大火意外，燒光家中物品，也燒光小慈與家人的衣服，小慈與家人都穿著親友臨時湊合提供的衣服。

主富服飾公司(NET)日前贈送提貨券給家扶購買新衣，今天舉辦一年一度NET封館購衣活動，小慈一家人及嘉義縣市28戶家庭、50名兒少，今天上午NET嘉義一店挑選新衣，每位兒少都有2000元提貨券，共有400名家扶兒少受惠，小慈入館買到災後第1件新衣，更是開心。

嘉義家扶中心主任沈明彥表示，感謝主富(NET)服飾公司提供愛心提貨券幫助嘉義地區弱勢家庭，讓孩子們感受到社會上滿滿的溫暖，也能穿上新衣、戴上新帽，幸福過好年。