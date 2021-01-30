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台南新化老街百年布行91歲阿嬤看店 警消宣導防火還送哨子

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南新化老街百年建築都是老店，新化消防分隊今天前往進行防火宣導，建議店家要裝住警器確保安全。 圖／新化消防分隊提供
台南新化老街百年建築都是老店，新化消防分隊今天前往進行防火宣導，建議店家要裝住警器確保安全。 圖／新化消防分隊提供

台南新化老街是百年建築，還有開業百年的布行老店，因店內多堆置易燃物品，加上可能電器老舊及電線未更新，有安全上的疑慮，在過年前夕，新化消防分隊今天特別前往進行防火宣導，消防人員除建議要安裝住警器外，也送給布行91歲阿嬤一個「哨子」，讓阿嬤在有意外狀況發生時，可以吹哨子讓左鄰右舍來幫忙。

新化老街幾年前曾發生火災延燒3戶，百年建築的防火安全引發關切，除文化局進行老街立面修復外，也鼓勵住戶更新屋內老舊電線，以免發生意外，新化消防分局今天前往進行防火宣導，尤其是針對老人家經營的老店，加強說明防火的安全。

新化消防分局指出，消防署針對老人面臨之火災風險有特別提曾醒，老人族群既是高危險的族群，也可能是用火用電頻繁的一群。因烹調取暖而常與用火用電設備相處，但一稍有不慎易生災害，卻因生理機能老化，致逃生不易。因此更要特別注意。

台南新化老街百年建築都是老店，新化消防分隊今天前往進行防火宣導，建議店家要裝住警器確保安全。 圖／新化消防分隊提供
台南新化老街百年建築都是老店，新化消防分隊今天前往進行防火宣導，建議店家要裝住警器確保安全。 圖／新化消防分隊提供

台南新化老街百年建築都是老店，新化消防分隊今天前往進行防火宣導，建議店家要裝住警器確保安全。 圖／新化消防分隊提供
台南新化老街百年建築都是老店，新化消防分隊今天前往進行防火宣導，建議店家要裝住警器確保安全。 圖／新化消防分隊提供

台南新化老街百年建築都是老店，新化消防分隊今天前往進行防火宣導，建議店家要裝住警器確保安全。 圖／新化消防分隊提供
台南新化老街百年建築都是老店，新化消防分隊今天前往進行防火宣導，建議店家要裝住警器確保安全。 圖／新化消防分隊提供

台南新化老街百年建築都是老店，新化消防分隊今天前往進行防火宣導，建議店家要裝住警器確保安全。 圖／新化消防分隊提供
台南新化老街百年建築都是老店，新化消防分隊今天前往進行防火宣導，建議店家要裝住警器確保安全。 圖／新化消防分隊提供

老街 阿嬤 建築

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