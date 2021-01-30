影／棒球投手兄弟感謝兒時展望會資助陪伴 現助募紅包

桃園航空城棒球隊投手江泗洋，和胞弟江國謙從小接受世界展望會資助，透過社工陪伴、資助人打氣，走過艱困歲月；江泗洋今天受邀出席台灣世界展望會「紅包傳愛」活動，感謝資助人、社工陪伴支持，嘉義市長黃敏惠也到場鼓勵孩子們勇敢迎接挑戰，呼籲全民用愛心幫助弱勢兒童。

台灣世界展望會今天在嘉義市鈺通飯店，舉辦「紅包傳愛」活動，要為弱勢孩子募集助學、健康、平安及希望紅包，邀請民眾幫助經濟弱勢兒童與家庭過暖年；市長黃敏惠、社會處長林家緯、嘉義縣社會局長蕭英成，市議員陳家平、黃露慧都到場支持，江泗洋還穿胞弟江國謙（中華職棒樂天桃猿隊投手）球衣，表達兩人對展望會資助的謝意。

江泗洋表示，他和江國謙因為家庭因素，父母都不在身旁，2人都是曾祖父隔隔代養大，兒時家中環境不好，他和弟弟共同興趣就是打球，但打球需要球衣、球鞋、手套等資源，透過世界展望會資助人幫忙、提供助學金，對他一家人真的有很大幫助。

「陪伴對孩子很重要！」江泗洋說，每季和資助人寫信，都想告訴對方「我一直成長、進步」，希望讓對方覺得資助這孩子很驕傲，另每個月社工拜訪和他聊天，他都可以感受對方的關心、陪伴，這對孩子很重要，也讓他有持續往前走的動力。

江泗洋說，現在他有了工作、稍有能力，也會捐贈球衣、球鞋、球具給過去就讀的學校、球隊，鼓勵小學弟們，持續為夢想努力。