國民黨南市黨部揮毫送春聯 迎牛年揮別疫情

國民黨台南市黨部與台南市民眾服務社今天在東區林森路市黨部舉辦名家揮毫贈春聯活動，在地書法家王巧雲、吳英賓、林貞信及吳炳煌書寫2百份春聯分享鄉親。黨部主委莊占魁與民眾服務社理事長林易煌盼迎來牛年新春，揮別疫情。

莊占魁說，為增添年節喜氣，並推廣傳統民俗文化藝術之美，特別邀請在地書法家書寫，除傳遞溫度，並送給鄉親滿滿的祝福。

林易煌表示，因今年疫情嚴峻，活動全程依照防疫規範辦理，確實執行相關防疫措施，入場民眾都相當配合，全程配戴口罩、量體溫；在嶄新的一年，嚴格的為大家的健康、幸福把關，將不好的事情，阻擋在門外。期待新的一年疫情遠離，恢復往日光彩。

活動現場有提供春聯佳句供民眾選擇，還有前總統馬英九與國民黨主席江啟臣的春聯讓民眾索取，瀰漫著濃濃的年味。