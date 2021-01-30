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巨幅交趾陶、三太子蜘蛛人戰甲、紙糊媽祖 工藝師聯展
迎接春節，嘉義縣文化觀光局策畫「傳．新藝」聯展，邀請在地三大工藝師：交趾陶藝師謝東哲、紙糊神像藝師蔡承哲、刺繡藝師周讓廷，在文化集會所展出精美作品，上午盛大開幕。
創作40多年的新港鄉台灣工藝之家協會理事長謝東哲，首次展出長2公尺的交趾陶最新創作「滿載而歸」；紙糊神像藝師蔡承哲展出家鄉朴子市配天宮將軍會收藏創作-第三代朴子大將軍；朴子市刺繡藝師周讓廷，展出讓人眼睛都為之一亮的太子戰甲系列，看三太子變身電影超級英雄「蜘蛛人」。
縣長翁章梁、新港鄉長林茂盛、朴子市長吳品叡、議員林秀琴、姜梅紅、葉孟龍及文觀局長許有仁等來賓參加，謝東哲將本土題材融入傳統寺廟建築，將交趾陶運用公共空間及文創藝術，滿載而歸作品，用許多秋刀魚共構成巨大鮪魚，周邊有各種澎湖水產造型交趾陶。
蔡承哲自學紙糊、紙雕製作，創作一尊尊型態莊嚴、慈藹的「紙糊神尊」，近年跨足百貨業創作展出，展出汽球狗、五福臨門鍾馗像等作品，巧奪天工，傳統創新兼具。
傳承家族一甲子神衣刺繡、最年輕藝師周讓廷，2012年透過「陣頭」電影導演邀請，設計Q版太子娃娃一炮而紅，將傳統神衣刺繡打造成潮牌商品，為行銷國際，仿蜘蛛人電影主角衣服，創作三太子戰甲。
翁章梁說，朴子以宗教刺繡及配天宮信仰著稱，新港是台灣剪粘及交趾陶從業人員最多的鄉，也是廟宇材料生產重鎮，時代變遷，傳統工藝人才凋零，產業逐漸沒落甚至外移，感謝三位工藝師投入傳承，擦亮傳統工藝招牌。「傳．新藝」展覽展期到3月14日，地點嘉縣文化集會所：太保市故宮大道886號；2月20日邀請蔡承哲分享創作歷程，導覽民眾體驗紙糊創作。
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