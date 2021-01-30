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巨幅交趾陶、三太子蜘蛛人戰甲、紙糊媽祖 工藝師聯展

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
朴子市刺繡藝師周讓廷(左)，展出讓人眼睛都為之一亮的太子戰甲系列，看三太子變身電影超級英雄「蜘蛛人」，縣長翁章梁(右)大為讚賞。記者魯永明／ 攝影
朴子市刺繡藝師周讓廷(左)，展出讓人眼睛都為之一亮的太子戰甲系列，看三太子變身電影超級英雄「蜘蛛人」，縣長翁章梁(右)大為讚賞。記者魯永明／ 攝影

迎接春節，嘉義縣文化觀光局策畫「傳．新藝」聯展，邀請在地三大工藝師：交趾陶藝師謝東哲、紙糊神像藝師蔡承哲、刺繡藝師周讓廷，在文化集會所展出精美作品，上午盛大開幕。

創作40多年的新港鄉台灣工藝之家協會理事長謝東哲，首次展出長2公尺的交趾陶最新創作「滿載而歸」；紙糊神像藝師蔡承哲展出家鄉朴子市配天宮將軍會收藏創作-第三代朴子大將軍；朴子市刺繡藝師周讓廷，展出讓人眼睛都為之一亮的太子戰甲系列，看三太子變身電影超級英雄「蜘蛛人」。

縣長翁章梁、新港鄉長林茂盛、朴子市長吳品叡、議員林秀琴、姜梅紅、葉孟龍及文觀局長許有仁等來賓參加，謝東哲將本土題材融入傳統寺廟建築，將交趾陶運用公共空間及文創藝術，滿載而歸作品，用許多秋刀魚共構成巨大鮪魚，周邊有各種澎湖水產造型交趾陶。

蔡承哲自學紙糊、紙雕製作，創作一尊尊型態莊嚴、慈藹的「紙糊神尊」，近年跨足百貨業創作展出，展出汽球狗、五福臨門鍾馗像等作品，巧奪天工，傳統創新兼具。

傳承家族一甲子神衣刺繡、最年輕藝師周讓廷，2012年透過「陣頭」電影導演邀請，設計Q版太子娃娃一炮而紅，將傳統神衣刺繡打造成潮牌商品，為行銷國際，仿蜘蛛人電影主角衣服，創作三太子戰甲。

翁章梁說，朴子以宗教刺繡及配天宮信仰著稱，新港是台灣剪粘及交趾陶從業人員最多的鄉，也是廟宇材料生產重鎮，時代變遷，傳統工藝人才凋零，產業逐漸沒落甚至外移，感謝三位工藝師投入傳承，擦亮傳統工藝招牌。「傳．新藝」展覽展期到3月14日，地點嘉縣文化集會所：太保市故宮大道886號；2月20日邀請蔡承哲分享創作歷程，導覽民眾體驗紙糊創作。

台灣工藝之家協會理事長謝東哲，首次展出長2公尺的交趾陶最新創作「滿載而歸」。記者魯永明／ 攝影
台灣工藝之家協會理事長謝東哲，首次展出長2公尺的交趾陶最新創作「滿載而歸」。記者魯永明／ 攝影
紙糊神像藝師蔡承哲展出家鄉朴子市配天宮紙糊媽祖及將軍會收藏創作-第三代朴子大將軍。記者魯永明／ 攝影
紙糊神像藝師蔡承哲展出家鄉朴子市配天宮紙糊媽祖及將軍會收藏創作-第三代朴子大將軍。記者魯永明／ 攝影
嘉義縣長翁章梁(左二)與交趾陶藝師謝東哲(左)、紙糊神像藝師蔡承哲(右)、刺繡藝師周讓廷(右二)合影。記者魯永明／ 攝影
嘉義縣長翁章梁(左二)與交趾陶藝師謝東哲(左)、紙糊神像藝師蔡承哲(右)、刺繡藝師周讓廷(右二)合影。記者魯永明／ 攝影

交趾陶 朴子

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