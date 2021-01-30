巨幅交趾陶、三太子蜘蛛人戰甲、紙糊媽祖 工藝師聯展

迎接春節，嘉義縣文化觀光局策畫「傳．新藝」聯展，邀請在地三大工藝師：交趾陶藝師謝東哲、紙糊神像藝師蔡承哲、刺繡藝師周讓廷，在文化集會所展出精美作品，上午盛大開幕。

創作40多年的新港鄉台灣工藝之家協會理事長謝東哲，首次展出長2公尺的交趾陶最新創作「滿載而歸」；紙糊神像藝師蔡承哲展出家鄉朴子市配天宮將軍會收藏創作-第三代朴子大將軍；朴子市刺繡藝師周讓廷，展出讓人眼睛都為之一亮的太子戰甲系列，看三太子變身電影超級英雄「蜘蛛人」。

縣長翁章梁、新港鄉長林茂盛、朴子市長吳品叡、議員林秀琴、姜梅紅、葉孟龍及文觀局長許有仁等來賓參加，謝東哲將本土題材融入傳統寺廟建築，將交趾陶運用公共空間及文創藝術，滿載而歸作品，用許多秋刀魚共構成巨大鮪魚，周邊有各種澎湖水產造型交趾陶。

蔡承哲自學紙糊、紙雕製作，創作一尊尊型態莊嚴、慈藹的「紙糊神尊」，近年跨足百貨業創作展出，展出汽球狗、五福臨門鍾馗像等作品，巧奪天工，傳統創新兼具。

傳承家族一甲子神衣刺繡、最年輕藝師周讓廷，2012年透過「陣頭」電影導演邀請，設計Q版太子娃娃一炮而紅，將傳統神衣刺繡打造成潮牌商品，為行銷國際，仿蜘蛛人電影主角衣服，創作三太子戰甲。