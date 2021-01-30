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台南前副市長偕愛妻求生髮 自行研發中西合治

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市前副市長顏純左（左）去年返鄉回歸醫師本業，在下營區開診所，由於妻子林瑩津（右）長期有落髮問題，顏曾不惜砸重金攜愛妻到台北求醫。記者鄭維真／攝影
台南市前副市長顏純左（左）去年返鄉回歸醫師本業，在下營區開診所，由於妻子林瑩津（右）長期有落髮問題，顏曾不惜砸重金攜愛妻到台北求醫。記者鄭維真／攝影

台南市前副市長顏純左曾是內科醫師，棄醫從政十多年，去年返鄉回歸醫師本業，在下營區開診所，由於妻子林瑩津長期有落髮問題，顏不惜砸重金攜愛妻到台北求醫，未料4個月療程都未果，他決定自行研發中西合治，一個月後妻子即冒出新生髮，他開玩笑說，妻子終於不再愁眉苦臉。

顏純左為台南六甲人，畢業於高雄醫學大學，曾任台南縣副縣長、台南市副市長以及民進黨台南市黨部主委，2017年為參加民進黨台南市長初選，辭去副市長職務。過去他利用醫療專長結合政治影響力，並參考國外作法，推動毒品減害計畫，包括美沙酮替代療法及免費針具，成功降低愛滋病患者數及竊盜犯罪率。

顏純左說，去年他回到下營和平診所執業，妻子常對落髮問題感到苦惱，於是他偕妻子每周搭高鐵北上看相關門診，結果花了將近20萬元，4個月後仍不見成果。因此他決定自己研發治療方式，替妻子利用針灸等中西合治，順利在一個月後長出新生髮，而他自己也有微禿現象，進行三個月的療程後，也長了新生髮，許多有落髮困擾的民眾也來找他求助。

顏純左表示，現在雖然沒有從政，但他還能為地方以及故鄉繼續出力，是落實醫師的使命，他也會持續努力，今年農曆年後將到台南市區開門診，盼能替同樣有落髮問題的民眾解決困擾。

顏純左 醫師 民進黨

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