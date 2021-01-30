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太美了！台南六甲落羽松季今開幕 人潮絡繹不絕

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影

國內新冠肺炎疫情升溫，台南市大型活動都紛紛停辦或延期，近來爆紅的台南六甲落羽松季今天照常開幕，市長黃偉哲表示，不辦大型聚眾活動，但一些中小型且是在戶外的活動，也可以拉開距離，相信民眾是可以接受的。六甲落羽松季基於3大理由，一屬於大自然美景，二是規範得宜就不會像演唱會及馬拉松人擠人，第三是入場都有防疫規範，是讓大家可以比較放心的。

黃偉哲說，最近疫情嚴峻，但還是要有限度辦一些不影響疫情的活動，尤其春節期間中北部遊客及返鄉的遊子，也需要有一個空間出來走走，相信六甲落羽不會造成額外的防疫負擔。

台南六甲落羽松花季今天開幕持續到2月28日，區長陳啟榮表示，開幕活動經過區公所風險評估及請示衛生局後決定續辦，認為辦理地點位在戶外空曠空間、通風良好，人群不斷流動並非群聚，且開幕活動事先已掌握出席名單併採實聯制，且搭配管制進出、測量體溫、全程配戴口罩、雙手用酒精消毒、不得在現場飲食等嚴密的防疫措施。

六甲落羽松在幾波寒流催紅下，目前正值轉色最漂亮的時間，每到假日人潮不斷，六甲區公所將在停車場、出入口處設置防疫注意事項告示牌，請遊客戴口罩、保持安全距離，並請林鳳社區志工舉牌走動宣導遊客請勿群聚、禁止飲食。六甲區公所再次提醒遊客，落羽松園區內落羽松氣根突出地面、農水路交錯，請遊客行走時注意安全，也請遊客勿隨意棄置垃圾、勿進入花海區踐踏，共同來維護美好的環境。

今年在落羽松四周種植1.5公頃花海，預計在農曆過年期間將會盛開，屆時落羽松紅及花海互為烘托更為漂亮，六甲區公所為迎接遊客，今年設置不少裝置藝術，一為花海及落羽松林，二是六甲多功能運動公園，三是林鳳營故事館，遊客可多停留品嘗六甲美食、欣賞六甲老屋之美。

台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松森林很層次感，吸引很多人拍照。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松森林很層次感，吸引很多人拍照。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影
台南六甲落羽松季今天開幕，目前轉色正美，加上天氣晴朗，人潮絡繹不絕。記者吳淑玲／攝影

落羽松 疫情 口罩

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