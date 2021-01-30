台南綠陣營黨部在改變 線上直播、資深黨員聯誼+禮券

民進黨台南市黨部去年換主委後，為鞏固基層實力，除了每周推出直播，並首創舉辦資深黨員聯誼活動，春節將近又開先例送5百元禮券給資深黨員，執行長蔡麗青表示，從年輕到年長全方位關照，貼近民心。

民進黨台南市黨部主委潘新傳去年競選市黨部主委時，便提出關懷資深黨員的政見。蔡麗青表示，去年9月27日新化虎頭埤風景區舉辦資深黨員聯誼活動，立即獲得黨內同志一致讚許，中央黨部也提議要民進黨各地方黨部要多給資深黨員關懷，因為若不是這些創黨元老的努力，也不會有現在的民進黨。。

春節將至，潘新傳也特別準備5百元禮券要送給參加「資深黨員回娘家活動」的黨員。潘新傳說，1989年台南縣長選舉，爆發作票爭議，他的哥哥潘輝全時任縣黨部主委，率支持者包圍縣政府並阻斷中山高速公路交通，致有多人入獄，因感念這些對民主極大貢獻，敢於衝撞體制的民主前輩，禮券發送資格以1989年前入黨，一直在黨內奉獻的資深黨員為主，希望資深黨員能在過年前感受到市黨部暖暖的祝福。

民進黨台南市黨部去年也率先推出線上直播「台南人來秀」，每周請邀非政治人物來賓，就市政議題進行討論，要抓住年輕選票。