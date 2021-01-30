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宮殿式舊阿里山公車站拆除走入歷史 森林遊樂區景觀改造

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
37年歷史的宮殿式建築舊阿里山公車站，曾有全台海拔最高星巴克、超商進駐，公車處將車站遷出後，舊站閒置近3年報廢拆除。圖／聯合報資料照片
37年歷史的宮殿式建築舊阿里山公車站，曾有全台海拔最高星巴克、超商進駐，公車處將車站遷出後，舊站閒置近3年報廢拆除。圖／聯合報資料照片

國際聞名的嘉義阿里山國家森林遊樂區，林務局嘉義林區管理處啟動「舊公車站拆除及景觀改造工程」，日前拆除報廢的嘉義縣公車處阿里山舊公車站，展開景觀改善工程，預定6月完工，屆時遊樂區人潮聚集活動的停車場及商店街區，將展現美麗新風貌 。

森林遊樂區停車場及商店街區景觀老舊，停車位不足，長期未改善，引起遊客詬病，嘉縣公車處「舊阿里山公車站站房」，1984年10月由縣府向嘉義林管處承租土地興建，為三層樓鋼筋混凝土建物，建物為宮殿式屋簷，頗具特色。

「哇！舊阿里山公車站消失了」，遊客入園遊玩，看到37年宮殿式建築特色的舊阿里山公車站走入歷史，感到記憶中的美麗建物不見了，期待全新美麗新景觀誕生，工地四周圍籬，大型挖土機轟隆隆操作，舊公車站曾有全台海拔最高星巴克、超商進駐，帶給遊客回憶，公車處將車站遷出後，舊站閒置近3年，縣府辦理報廢拆除

嘉義林管處副處長李定忠說，阿里山國家森林遊樂區舊公車站拆除及景觀改善工程，10日開工，工期110日曆天，扣除農曆春節及阿里山花季等35天不計工期，預計6月3日竣工，目前工程進度超前。

工程主要內容為建物拆除、小型車停車場瀝青混凝土刨鋪、景觀大道、排水設施、照明燈具、標線及植栽綠美化等，舊公車站27日完成拆除，目前進行拆除料分類，預計2月7日前完成現場清理及安全圍籬退縮作業。

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，林務局嘉義林區管理處啟動「舊公車站拆除及景觀改造工程」，日前拆除報廢的嘉縣公車處阿里山舊公車站。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，林務局嘉義林區管理處啟動「舊公車站拆除及景觀改造工程」，日前拆除報廢的嘉縣公車處阿里山舊公車站。圖／嘉義林管處提供
37年歷史的宮殿式建築舊阿里山公車站，曾有全台海拔最高星巴克、超商進駐，公車處將車站遷出後，舊站閒置近3年報廢拆除。圖／嘉義林管處提供
37年歷史的宮殿式建築舊阿里山公車站，曾有全台海拔最高星巴克、超商進駐，公車處將車站遷出後，舊站閒置近3年報廢拆除。圖／嘉義林管處提供
37年歷史的宮殿式建築舊阿里山公車站，曾有全台海拔最高星巴克、超商進駐，公車處將車站遷出後，舊站閒置近3年報廢拆除。圖／嘉義林管處提供
37年歷史的宮殿式建築舊阿里山公車站，曾有全台海拔最高星巴克、超商進駐，公車處將車站遷出後，舊站閒置近3年報廢拆除。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，林務局嘉義林區管理處啟動「舊公車站拆除及景觀改造工程」，日前拆除報廢的嘉縣公車處阿里山舊公車站。圖／嘉義林管處提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區，林務局嘉義林區管理處啟動「舊公車站拆除及景觀改造工程」，日前拆除報廢的嘉縣公車處阿里山舊公車站。圖／嘉義林管處提供

公車 阿里山 嘉義

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