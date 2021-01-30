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大阿里山區媲美「櫻王」的河津櫻盛開綻放 賞花趁早

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹櫻花盛開綻放，美麗動人。圖／蘇家弘提供
梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹櫻花盛開綻放，美麗動人。圖／蘇家弘提供

嘉義縣阿里山風景區首波櫻花綻放，生態觀察家暨攝影師蘇家弘，連續3年在梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，觀察媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹，今年花期較去年晚，天氣回暖未降雨，櫻花盛開綻放，美麗動人，吸引熊蜂採花蜜，美景讓人驚豔。

蘇家弘說，去年元月4日滿開，碰上降雨，花瓣掉不少，開花稀疏，花況不佳，今年跨年三波寒流低溫，樹枝長滿花苞，上周起天氣回暖，又逢枯水乾季，花苞陸續綻放，枝頭開滿喜氣紅櫻花，美得讓人驚豔。

蘇家弘拍攝時，發現枝頭上櫻花吸引熊蜂採花蜜生態情景，熊蜂體軀碩大，屬重量級蜂，類腹部較長且扁，身體藍黑色，多具黃白色柔毛、翅虹光彩，蜂穴呈圓筒形，牠與蜜蜂最大的不同處是後腳具有脛距，蜜蜂無，熊蜂在花叢間採集花蜜，傳播花粉。

蘇家弘指出，這棵河津櫻是王姓茶農栽種，樹齡13年，位在逾千公尺高海拔山區，施肥管理好，總搶在阿里山櫻花季前綻放，櫻花搭配灰瓦屋頂，後方層層山巒，美不勝收，除河津櫻，還有虎頭蘭、狀元紅及梅花等可以觀賞。

這棵河津櫻是大阿里山最早開得最美櫻花，位在太和村樟樹湖路旁，從阿里山公路開往奮起湖，往太和、來吉約15至20分車程，就可抵達，河津櫻綻放相當迷人，當地是高山茶區，這棵河津櫻周邊施設木製圍欄，護欄旁種茶樹苗，用竹片圍籬，石桌石椅旁鋪設階梯，讓環境變得亮麗，連日吸引大批客賞花，蘇家弘提醒遊客疫情嚴峻，賞花記得戴口罩，花期不長，賞花趁早。

梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹櫻花盛開綻放，美麗動人，吸引熊蜂採花蜜，美景讓人驚艷。圖／蘇家弘提供
梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹櫻花盛開綻放，美麗動人，吸引熊蜂採花蜜，美景讓人驚艷。圖／蘇家弘提供
梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹櫻花盛開綻放，美麗動人，吸引熊蜂採花蜜，美景讓人驚艷。圖／蘇家弘提供
梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹櫻花盛開綻放，美麗動人，吸引熊蜂採花蜜，美景讓人驚艷。圖／蘇家弘提供
梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹櫻花盛開綻放，美麗動人。圖／蘇家弘提供
梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹櫻花盛開綻放，美麗動人。圖／蘇家弘提供
梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹櫻花盛開綻放，美麗動人。圖／蘇家弘提供
梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹櫻花盛開綻放，美麗動人。圖／蘇家弘提供

櫻花季 河津櫻 阿里山

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