大阿里山區媲美「櫻王」的河津櫻盛開綻放 賞花趁早

嘉義縣阿里山風景區首波櫻花綻放，生態觀察家暨攝影師蘇家弘，連續3年在梅山鄉太和村樟樹湖169縣道10公里路旁，觀察媲美阿里山森林遊樂區「櫻王」的河津櫻樹，今年花期較去年晚，天氣回暖未降雨，櫻花盛開綻放，美麗動人，吸引熊蜂採花蜜，美景讓人驚豔。

蘇家弘說，去年元月4日滿開，碰上降雨，花瓣掉不少，開花稀疏，花況不佳，今年跨年三波寒流低溫，樹枝長滿花苞，上周起天氣回暖，又逢枯水乾季，花苞陸續綻放，枝頭開滿喜氣紅櫻花，美得讓人驚豔。

蘇家弘拍攝時，發現枝頭上櫻花吸引熊蜂採花蜜生態情景，熊蜂體軀碩大，屬重量級蜂，類腹部較長且扁，身體藍黑色，多具黃白色柔毛、翅虹光彩，蜂穴呈圓筒形，牠與蜜蜂最大的不同處是後腳具有脛距，蜜蜂無，熊蜂在花叢間採集花蜜，傳播花粉。

蘇家弘指出，這棵河津櫻是王姓茶農栽種，樹齡13年，位在逾千公尺高海拔山區，施肥管理好，總搶在阿里山櫻花季前綻放，櫻花搭配灰瓦屋頂，後方層層山巒，美不勝收，除河津櫻，還有虎頭蘭、狀元紅及梅花等可以觀賞。