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疫情活動受阻轉化愛心 蔣揚基金會捐百萬南市府助弱勢

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
噶瑪噶居蔣揚基金會將因疫情活動受阻轉化愛心，董事長譚守馨（中）捐百萬元南市府助弱勢，台南市長黃偉哲（第一排左三）、社會局長陳榮枝（第一排左五）代表接受。記者謝進盛／攝影
噶瑪噶居蔣揚基金會將因疫情活動受阻轉化愛心，董事長譚守馨（中）捐百萬元南市府助弱勢，台南市長黃偉哲（第一排左三）、社會局長陳榮枝（第一排左五）代表接受。記者謝進盛／攝影

台南市私立噶瑪噶居蔣揚社會福利慈善事業基金會捐贈百萬紅包助南市實物愛心銀行，市長黃偉哲今下午在社會局長陳榮枝陪同，頒贈感謝狀給董事長譚守馨，期待公私共同努力，邀請更多善心人士加入，照顧更多弱勢者。

此次蔣揚慈善基金會有感今年因疫情影響，社福團體公益活動以及宗教祭祀活動大幅減少，擔憂連帶影響實物愛心銀行受贈物資量，因此將因疫情無法辦理「佛祖請吃飯」的活動經費，轉化成愛心，捐贈百萬物資，本次捐贈社會局將以開口契約方式，分批採購實物銀行受助家戶所需物資，可解決因一次大量收受捐贈物資而產生物資保存效期存放問題。

市長黃偉哲表示，蔣揚慈善基金會自創立以來，堅持創辦人洛本天津仁波切「關懷弱勢不能等待」理念，積極從事濟貧扶弱的公益活動，甚至創立「街友愛心之家」、「鹿野苑關懷之家」照顧街友以及弱勢婦女與兒少，不斷擴大其服務項目與對象，曾於去年8月捐贈價值約170萬元的物資給實物愛心銀行，在政府資源有限下，更需結合無窮民間力量，讓社福發揮1加1大於2效果，造福更多弱勢者。

愛心 黃偉哲

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