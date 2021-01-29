守護雲林故鄉！新北同鄉會與兆豐控股捐5萬片口罩

新北市雲林同鄉會及兆豐證券控股公司總經理朱右達，今天聯合捐贈雲林縣政府5萬片口罩，縣長張麗善代表受贈並頒贈感謝狀，感謝旅北鄉親及社會各界關懷雲林，送愛溫暖母縣，並藉以宣導籲請大家要加強防疫，平安過年。

張麗善感謝新北市雲林同鄉會理事長林進忠，帶領旅外鄉親每年持續送愛母縣，除捐贈復康巴士、行動物資車及輔具銀行服務車，且不定期頒發獎助學金及急難救助，106年起3年為一期捐贈現金跟物資，總計關懷5186戶低收入戶、807戶中低收入戶及需要協助家庭，並響應開辦年菜整合平台捐贈善款，讓需要的家庭感受滿滿的愛。

疫情升溫，同鄉會把關懷觸角從社福領域延伸到防疫層面，與兆豐證券控股公司總經理及大中華區首席代表朱右達，聯合捐贈5萬片口罩給雲林縣，張麗善特別代表雲林鄉親表達感謝，希望鄉親收到愛心口罩一定要勤戴、勤洗手，做好防疫相關措施，提高自我保護能量。

林進忠表示，他每周都會回雲林，看到有些鄉親戴布口罩，防護力可能不足，經同鄉會達成共識，決定捐口罩回母縣，提供弱勢民眾使用，希望鄉親保護好自己，讓疫情不會在雲林發生。