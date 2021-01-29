台南仁德新春環保燈會傍晚點燈 宣告系列新春活動開跑

台南市仁德區公所為營造新春氛圍歡慶牛年，結合在地機關學校公益慈善團體，共同打造專屬於仁德的「幸福花燈」，下午5點半在仁德運動公園舉行「2021牛轉乾坤新春環保燈會系列活動」點燈儀式，宣告新春活動開跑，為避免人潮群聚，取消新春市集以及大型展演活動，以分流方式藝文快閃表演、名家春聯分批贈送、因應防疫安全模式推動「新春環保燈會」。

花燈傍晚亮燈儀式後將持續到3月21日，系列藝文快閃活動30日下午2時半在運動公園登場，表演現場搭配「名家春聯」供民眾索取，活絡新春氛圍，每一幅春聯「獨一無二採限量發放」。

這次燈會主燈區「水立方環保燈」是由1000支回收寶特瓶組成；傳達地球永續環保理念，另外邀請到知名花燈藝師藍永旗藝術工房，提供互動有趣的鋼琴花燈，為仁德量身打造創意水龍頭，宣導珍惜水資源。

副燈區有多種蔬果香菇造型，清寧太子宮用寶特瓶做成王船，中洲保生宮營造創意燈牆，弘杰生技及嵩山電機贊助文武財神祈福花燈，為現場增添光彩。

彩繪燈籠牆燈海環繞綿延百公尺、500顆彩繪燈籠十分壯觀，是首次邀請區內10所國中小學共同繪製，讓小朋友一同發揮創意歡度新春，燈籠彩繪圖案五花八門。

藝文快閃街頭藝人慶新春明後天、2月6日下午2點半在仁德運動公園快閃演出，分別邀請超素人樂團、丸樂團、薩克斯風樂團、社區熱舞。