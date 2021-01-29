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雲林數位新紀元發行扭幣 加入APP可累積扭幣換優質商品

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
雲林縣府推出雲林扭幣NubiAPP縣政訊息平台，可取讀縣政訊息及多項服務功能，又可累積扭幣兌換商品，好康多多。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推出雲林扭幣NubiAPP縣政訊息平台，可取讀縣政訊息及多項服務功能，又可累積扭幣兌換商品，好康多多。記者蔡維斌／攝影

雲林縣府推出數位扭幣APP，作為各局處發布訊息的基地台，開啟數位縣政新紀元，只要上線查閱政策或防疫宣導就可獲得累積的扭幣，再到雲林各觀光工廠或雲林良品商店，兌買自己喜愛的商品或特產，先期祭出兩萬顆茶葉蛋只要加入就送一顆，扭幣還可轉送「集資」買更好的商品，為雲林再創數位商機。

縣長張麗善今天展示雲林扭幣Nubi APP的設計巧思，並強調雲林將跳脫以往的傳統宣傳模式，並為鼓勵更多人認同、喜愛雲林，APP下載不侷限雲林縣民，將開放更多人來加入「數位縣民」，參與雲林的美好。

張麗善說，今年是雲林數位轉型元年，Nubi將創造民眾贏、店家贏、政府贏的3贏平台，取名Nubi源於義大利文意思是「雲」，剛好又與扭幣同音，加入數位縣民好康多多，不僅隨時取讀最新資訊，在取讀完資訊只要通過簡單問答，即可獲得扭幣，好玩又好康。

張麗善說，手機累積的扭幣可至雲林良品、觀光工廠、休閒農場、休閒農業區、庇護工廠、微冊角落等兌換商品特產，今年預定提供2萬名額註冊，上架店家達100家，共創「知雲林、用雲林、愛雲林」的新認同。

計畫處長李明岳說，APP功能多，每支手機最多可綁定8張圖書證，作為數位借書證；也可線上參加志工及時數、班表查詢，推動無紙化環保作業，讓縣民一機在手，服務帶著走。首波下載者可獲全家超商茶葉蛋1顆，兩萬顆換完為止，推薦好友註冊可再贈50枚扭幣。

李明岳說，10枚扭幣相當於新台幣1元的價值，可轉換累積，家人或親友可轉贈「集資」，積數愈多就可兌換更高價的商品。

「年要過防疫更要做」張麗善說，防疫實名制也可透過APP掃碼輕鬆完成登記，減少接觸紙筆的感染，也可發放數位紅包，扭幣成為新年金錢母，歡迎大家下載APP跟著雲林縣府一起進入數位時代，當數位縣民。參加辦法可上雲林縣官網查詢。

今天啟動儀式，台灣物聯網董事長卓瑩鎗、睿能數位副總經理郭錦程等人共襄盛舉。

雲林縣府推出雲林扭幣NubiAPP縣政訊息平台，縣長張麗善帶領啟動雲林數位時代新紀元，邀大家來當雲林數位縣民。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推出雲林扭幣NubiAPP縣政訊息平台，縣長張麗善帶領啟動雲林數位時代新紀元，邀大家來當雲林數位縣民。記者蔡維斌／攝影
許多與會來賓忙著加入APP當起雲林第一波數位縣民。記者蔡維斌／攝影
許多與會來賓忙著加入APP當起雲林第一波數位縣民。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推出雲林扭幣NubiAPP縣政訊息平台，縣長張麗善現場操作並啟動雲林數位時代新紀元，邀大家來當雲林數位縣民。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推出雲林扭幣NubiAPP縣政訊息平台，縣長張麗善現場操作並啟動雲林數位時代新紀元，邀大家來當雲林數位縣民。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推出雲林扭幣NubiAPP縣政訊息平台，縣長張麗善現場操作並啟動雲林數位時代新紀元，邀大家來當雲林數位縣民。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府推出雲林扭幣NubiAPP縣政訊息平台，縣長張麗善現場操作並啟動雲林數位時代新紀元，邀大家來當雲林數位縣民。記者蔡維斌／攝影

張麗善 觀光工廠

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