中央地方攜手勞安 南市歲末春安聯合檢查啟動

台南市長黃偉哲今天中午前往柳營科技工業園區，巡視榮剛材料科技公司柳營廠勞安作業，黃偉哲呼籲，事業主一定要重視職場作業安全，勞雇雙方落實職安，都能平安過好年。

台南市府勞工局自1月18日啟動為期5周「春安檢查」計畫，今天分別前往永康科技工業區煜林企業廠房辦公室新建工程、東區平實營區內台南榮民之家暨台南榮民之家健康服務園區新建工程，及榮剛材料科技公司柳營廠等3處，實施春安檢查，包括勞動部職業安全衛生署處長鄒子廉、南區職安中心主任許峯源、市府勞工局長王鑫基等人與會。

南市職安健康處公布今檢查結果，上述受檢3個廠處，查出包括推高機Sop未落實等違規事項26項，其中停工12處，預計罰鍰52萬元，限期改善26項。另外，這次春安檢查(1/18至1/27)，總計對轄內事業單位實施職安檢查量共計1397場次，停工件次83次，預計罰鍰金額合計390萬元。

黃偉哲說，農曆春節將至，過年前後各事業單位因工廠歲修、營造工程趕工，致臨時性及動態性作業增加，易疏忽作業安全管理，相對增加職業災害發生風險，往往是最容易發生職災高峰期。