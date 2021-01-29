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剩2周過年！台南孤老年菜尚缺4成 銀行偕書法家義賣
農曆春節將至，華山基金會發起「愛老人、愛團圓」公益計畫，京城銀行連續4年響應孤老年菜，今天在安和分行舉辦活動，並邀請書法家連通賢、吳麗煌現場揮毫寫春聯義賣，募集孤老年菜經費。
華山基金會指出，目前發起的「愛老人、愛團圓」公益行動，大台南地區預計要募集2600份年菜，在年前要送給區域內的弱勢獨居長輩，由於距離農曆過年剩不到2周，經費募集尚缺4成，實在令人擔憂，希望更多愛心團體一同投入協助並支持響應，讓長輩能過個好年。
活動一開始由意文幼兒園小朋友帶來歌舞表演，京城銀行總經理張日政表示，京城銀行持續3年累計義賣所得已突破20萬元。為感謝京城銀行安和分行長年對長輩的幫忙，華山基金會彰南A屏區站長林秀儀也代表致贈感謝狀，盼每位長輩在過年前收到年菜時，都能感受到滿滿的愛與關懷。
現場書法家寫春聯義賣後，所得扣除成本後，結餘捐出作為孤老年菜經費；華山義工打扮成財神，將春聯獻給105歲人瑞黎阿嬤。
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