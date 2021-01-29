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南市首輛「巴騰堡格紋」救護車上路 擬今年底全改裝
台南市生達化學製藥公司董事長范進財，今下午捐贈全市第一輛「巴騰堡格紋」救護車，由市長黃偉哲代表接受。消防局說，全市現有61輛救護車，爭取在今年底完成改裝成「巴騰堡格紋」救護車，增加能見度至少500公尺，行車更安全。
范進財捐贈的這輛「巴騰堡格紋」救護車，市價約330萬元，將交由消防局第一救護救災大隊使用。
消防局說，新式塗裝—巴騰堡格紋，是一種增強醒目程度的高可視性格紋標記，通常用於緊急車輛（救護車、消防車、警察車輛）車身塗裝，於白天自然日光照射下，及晚間一般汽車車頭燈照明下，在最少500公尺範圍內能清晰可辨。
未來全市現有61輛消防局救護車將陸續改裝，每輛改裝費用5萬元，如果預算許可，希望趕在今年底完成。
未來救護車車側貼了紅、黃相間格紋反光條，車尾黏貼呈現箭頭向上的紅、黃斜紋，可以提升辨識度，減少車禍發生，不只可以保障開車的救護出勤人員，也可以提高路上安全性。
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