南市首輛「巴騰堡格紋」救護車上路 擬今年底全改裝

台南市生達化學製藥公司董事長范進財，今下午捐贈全市第一輛「巴騰堡格紋」救護車，由市長黃偉哲代表接受。消防局說，全市現有61輛救護車，爭取在今年底完成改裝成「巴騰堡格紋」救護車，增加能見度至少500公尺，行車更安全。

范進財捐贈的這輛「巴騰堡格紋」救護車，市價約330萬元，將交由消防局第一救護救災大隊使用。

消防局說，新式塗裝—巴騰堡格紋，是一種增強醒目程度的高可視性格紋標記，通常用於緊急車輛（救護車、消防車、警察車輛）車身塗裝，於白天自然日光照射下，及晚間一般汽車車頭燈照明下，在最少500公尺範圍內能清晰可辨。

未來全市現有61輛消防局救護車將陸續改裝，每輛改裝費用5萬元，如果預算許可，希望趕在今年底完成。