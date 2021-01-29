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防疫創意超前部署！翁章梁率隊啟動宣傳送鵝鐵蛋給部桃
嘉義縣長翁章梁上午率主管及民雄鄉長何嘉恒等人，化身手遊男主角，手拿紙板盾牌，在民雄大土爺廟廣場，舉行「挺醫護0確診、全嘉防疫齊心守護過新年」誓師，展開全縣防疫啟動宣傳。
動員18鄉鎮市衛生所員工及志工，上街舉牌宣導「戴口罩、勤洗手消毒」，提醒大眾防疫不鬆懈，健康過好年；大林湯城鵝行代表陳佩霞，在連續5天零本土確診，分別捐贈500顆、百顆鵝鐵蛋，給部桃及中央疫情指揮中心，感謝醫護及防疫人員辛苦。
「防疫整體作戰，嚴防社區感染」，春節將近，民眾採買年貨，縣長翁章梁下令「全嘉一起防疫」，針對人潮聚集傳統市場、黃昏市場、夜市、超市賣場、各大廟宇、高鐵車站等場所，強化防疫與宣導，市場入口放縣長錄製宣傳帶，不停播放「戴口罩、勤洗手！」
翁章梁帶衛生局代局長趙紋華等主管，民雄鄉長何嘉恒、多位議員及大士爺廟董事長周漳炎，手拿盾牌紙板，啟動「全嘉防疫」，嘉縣脊髓損傷協會小蜜蜂車隊，街頭巷尾展開1個月廣播防疫宣導。
2月4日在朴子果菜市場，配合年節食品稽查，設攤宣導；因應年節迎接返鄉遊子回嘉，2月10日在高鐵嘉義站出口處，發放春節意象防疫口罩，提醒民眾全嘉防疫，齊心守護過新年。
中央疫情指揮中心統計，截至1月29日新增境外67例及本土15例，社區感染風險有提升危機，尤其春節人流頻繁，為防堵疫情，翁章梁指示各局處上緊發條，醫療及住宿型機構有條件開放訪客、社區照顧據點及老人食堂加強防疫、停止大型集會活動、學校暫停外借辦活動、生病不出入公共場所等防疫措施，進入公務機關一定要量體溫、戴口罩、乾 (濕)洗手及實名制、做好環境消毒防疫作為。
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