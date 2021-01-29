開放報名！台南自駕公車沙崙線 2月免費試乘體驗

台南市自駕公車開放試乘體驗！「沙崙智慧綠能科學城循環線」日前已完成不載客試驗測試，將在2月4日到26日舉辦6場次試乘活動，每場次開放10班次免費預約體驗，民眾可報名參與。

交通局長王銘德表示，自駕公車去年8月起在沙崙及南科兩地測試，其中沙崙已完成不載客試驗的重大進展，2月會率先開放體驗。自駕公車開放民眾體驗試乘，是藉由模擬載客測試服務，找出未來進入正式營運時所需克服的問題，進一步檢視自駕技術，針對問題加以改善，歡迎民眾前往體驗並給予建議回饋。

王銘德說，依現階段國內法規要求，自駕公車上路行駛時，仍會有駕駛員在座位上全程監控，可隨時接手操控應付突發狀況。這一階段先開放沙崙線試乘，預計3月開放南科線試乘體驗，後續將進一步徵求客運業者接手營運，以成為一般公車路線收費載客為目標。

此次試乘路線中途不開放民眾上、下車，全程含手動、自駕全程共約3.9公里，從高鐵台南站出發後，沿歸仁大道、歸仁十三路、高發三路、大武路一、二段、高鐵一路、歸仁十二路再回到高鐵台南站，乘車時間約20分鐘。即日起開放網路預約報名，免費試乘日期為2月4、5、18、19、25、26日共6場次，每場從上午9時30分到下午3時，每30分鐘1班次，不含中午，每日10班次，活動預約網址為 https://bit.ly/3a6tsyz ，或上交通局網站報名。