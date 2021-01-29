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鋒面來時有陣雨 台南區農改場提醒農友防治蔥蒜紫斑病

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
蒜紫斑病病徵與蔥紫斑病相似，病徵呈紫黑色紡錘狀，帶有黃暈，隨病斑持續擴展會形成帶狀 。記者周宗禎/翻攝
蒜紫斑病病徵與蔥紫斑病相似，病徵呈紫黑色紡錘狀，帶有黃暈，隨病斑持續擴展會形成帶狀 。記者周宗禎/翻攝

入冬經常鋒面來襲，中南部地區又有陣雨或濃霧，日夜溫差大濕度偏高，蔥、蒜類作物易發生紫斑病，且傳染速度快；台南區農業改良場提醒農友注意田間狀況，掌握防治時機。

紫班病病原菌危害蔥、蒜類作物，被害葉初呈淡褐色小型病斑，建擴大成紡錘狀，稍後凹陷為暗紫色紡錘型病斑，邊緣為淡紅色至淡紫色，邊緣黃化，在病斑上產生黑色黴狀物輪斑，病斑部位常因帶狀乾枯而由此部位凹折。

農改場表示，病原菌分生孢子可經由氣流傳播，8到34℃適合生長，但以氣溫25℃較及相對溼度90%為好發環境條件。溼度高時，病原侵入一周內即可再產生分生孢子，若氣候適合則第二代分生孢子隨即形成而造成二次感染。病原菌可在種子內存活，也可以菌絲和孢子在寄主殘餘物內存活，但需有雨水或持續性露水期才能侵入植物組織和繁殖。

農改場呼籲病害發生初期即應施藥防治，需特別注意病原菌可危害青蔥、洋蔥珠蔥及蒜，但於蔥、蒜登記藥劑不同，切勿自行延伸使用，用藥時應依標示使用，並嚴格遵守安全採收期，農友若有用藥等相關問題可與台南農改場植物保護研究員蔡孟旅、吳雅芳、林國詞聯絡，電話06-5912959。

青蔥紫班病病徵呈紫黑色紡錘狀，帶有黃暈，隨病斑持續擴展會形成帶狀。記者周宗禎/翻攝
青蔥紫班病病徵呈紫黑色紡錘狀，帶有黃暈，隨病斑持續擴展會形成帶狀。記者周宗禎/翻攝
青蔥紫班病病徵呈紫黑色紡錘狀，帶有黃暈，隨病斑持續擴展會形成帶狀。記者周宗禎/翻攝
青蔥紫班病病徵呈紫黑色紡錘狀，帶有黃暈，隨病斑持續擴展會形成帶狀。記者周宗禎/翻攝

農改場 農民

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