台南西港區公所替代役男舉辦社造成果發表會 非常熱鬧
台南市西港區公所今天在西港區農會後營分部穀倉舉辦「西港創生役起來」西港區替代役男社造成果發表會，古意念歌團將西港在地人文地產景以古早味的rap念歌方式承現，社區媽媽拿著文創品走秀，由替代役將設計理念經由旁白講述，呈現社造替代役服務的成果。
區公所表示，這次社造替代役男林瑜晟、蔡牧寰、王仁佑及陳宥廷都有視覺傳達及設計長才，公所借重他們調查、整合在地資源，重新設計包裝賦與產業新生命。
替代役男設計的產品，都是當地獨樹一格的產業或是在地文化為主題的文創品，共有19項文創品有後營社區原味、咖哩、麻辣、沙茶及蔓越莓等5種口味米香、永樂社區全國獨一無二的五虎平西藝陣主題的時鐘、零錢包、鎖匙包、鑰匙圈及帆布袋等。
慶安社區以西港刈香為主題，以西港特有胡麻梗磨成粉結合自然植材做成香氛或是防蚊的立香、結合藺草工坊的藺草所作成的鯉魚香包及立香包等，因今年適逢第80科西港刈香，更具有紀念價值。港東社區特色花磚如花磚立香盤、春聯花磚、節慶花磚、立體花磚、金獅花磚、玻璃花磚等等。
役男參觀西港木祥工廠時，老闆知道替代役需要木框作時鐘外殼，主動免費提供100個客製化木框供替代役們使用，社區開講時婆婆媽媽們指導糾正替代役們的台語，說的好時開心鼓掌給予加油等等，而社區也因替代役們的設計蒙獲其利，後營社區的蔓越莓口味米香目前已成婚禮小物主力。
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