快訊

台積電下跌10元 收591元！市值6天來縮水2.12兆元

印尼男同志情侶遭鞭刑近80下 打到哀嚎母當場昏倒

台南西港區公所替代役男舉辦社造成果發表會 非常熱鬧

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南西港區公所替代役男舉辦社造成果發表會。圖/西港區公所提供
台南西港區公所替代役男舉辦社造成果發表會。圖/西港區公所提供

台南市西港區公所今天在西港區農會後營分部穀倉舉辦「西港創生役起來」西港區替代役男社造成果發表會，古意念歌團將西港在地人文地產景以古早味的rap念歌方式承現，社區媽媽拿著文創品走秀，由替代役將設計理念經由旁白講述，呈現社造替代役服務的成果。

區公所表示，這次社造替代役男林瑜晟、蔡牧寰、王仁佑及陳宥廷都有視覺傳達及設計長才，公所借重他們調查、整合在地資源，重新設計包裝賦與產業新生命。

替代役男設計的產品，都是當地獨樹一格的產業或是在地文化為主題的文創品，共有19項文創品有後營社區原味、咖哩、麻辣、沙茶及蔓越莓等5種口味米香、永樂社區全國獨一無二的五虎平西藝陣主題的時鐘、零錢包、鎖匙包、鑰匙圈及帆布袋等。

慶安社區以西港刈香為主題，以西港特有胡麻梗磨成粉結合自然植材做成香氛或是防蚊的立香、結合藺草工坊的藺草所作成的鯉魚香包及立香包等，因今年適逢第80科西港刈香，更具有紀念價值。港東社區特色花磚如花磚立香盤、春聯花磚、節慶花磚、立體花磚、金獅花磚、玻璃花磚等等。

役男參觀西港木祥工廠時，老闆知道替代役需要木框作時鐘外殼，主動免費提供100個客製化木框供替代役們使用，社區開講時婆婆媽媽們指導糾正替代役們的台語，說的好時開心鼓掌給予加油等等，而社區也因替代役們的設計蒙獲其利，後營社區的蔓越莓口味米香目前已成婚禮小物主力。

台南西港區公所替代役男（由左至右）王仁佑、陳宥廷、蔡牧寰、林瑜晟舉辦社造成果發表會。圖/西港區公所提供
台南西港區公所替代役男（由左至右）王仁佑、陳宥廷、蔡牧寰、林瑜晟舉辦社造成果發表會。圖/西港區公所提供
台南西港區公所替代役男舉辦社造成果發表會。圖/西港區公所提供
台南西港區公所替代役男舉辦社造成果發表會。圖/西港區公所提供
台南西港區公所替代役男舉辦社造成果發表會。圖/西港區公所提供
台南西港區公所替代役男舉辦社造成果發表會。圖/西港區公所提供
台南西港區公所替代役男舉辦社造成果發表會。圖/西港區公所提供
台南西港區公所替代役男舉辦社造成果發表會。圖/西港區公所提供
台南西港區公所替代役男舉辦社造成果發表會。圖/西港區公所提供
台南西港區公所替代役男舉辦社造成果發表會。圖/西港區公所提供
台南西港區公所替代役男舉辦社造成果發表會。圖/西港區公所提供
台南西港區公所替代役男舉辦社造成果發表會。圖/西港區公所提供

替代役男

延伸閱讀

水利署水患自主防災社區評鑑成績 南市勇冠全台

桃園發醫護防疫補償金 醫師公會全聯會感謝鄭文燦

2億改善基隆3高地社區漏水 4120戶用水改善分攤2成費用

導入雙標章認證宅 許峻豪打造央北跨世代的趨勢建築

相關新聞

防疫創意超前部署！翁章梁率隊啟動宣傳送鵝鐵蛋給部桃

嘉義縣長翁章梁上午率主管及民雄鄉長何嘉恒等人，化身手遊男主角，手拿紙板盾牌，在民雄大土爺廟廣場，舉行「挺醫護0確診、全嘉...

賞梅亂象！ 梅山公園亂丟口罩、搖樹製造「梅花雨」

賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，跨年後三波寒流未綻放，上周起梅花盛開，每天吸引大批遊客賞花，但公園管理員...

嘉義縣警局副局長及少年隊長等12名警官 發布人事異動

嘉義縣警察局首位博士局長廖訓誠16日就職，警政署昨天發布副局長張順調陞任警政署警監督察，遺缺由台中市警局人事室主任許健基...

開放報名！台南自駕公車沙崙線 2月免費試乘體驗

台南市自駕公車開放試乘體驗！「沙崙智慧綠能科學城循環線」日前已完成不載客試驗測試，將在2月4日到26日舉辦6場次試乘活動...

鋒面來時有陣雨 台南區農改場提醒農友防治蔥蒜紫斑病

入冬經常鋒面來襲，中南部地區又有陣雨或濃霧，日夜溫差大濕度偏高，蔥、蒜類作物易發生紫斑病，且傳染速度快；台南區農業改良場...

水利署水患自主防災社區評鑑成績 南市勇冠全台

109年水患自主防災社區評鑑成績出爐，台南市連6年獲得「績優縣市」殊榮，達成全國6連霸，特優社區獲獎數量及獲獎獎金額度（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。