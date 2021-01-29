水利署水患自主防災社區評鑑成績 南市勇冠全台

109年水患自主防災社區評鑑成績出爐，台南市連6年獲得「績優縣市」殊榮，達成全國6連霸，特優社區獲獎數量及獲獎獎金額度（119萬元）亦為全國第一。水利局說，今年度更擴編500萬元進行社區維運計畫，持續向水利署爭取新增社區。

台南市政府水利局說，南市自101年起配合經濟部水利署推動水患自主防災社區，連年在評鑑中獲得青睞。

本次評鑑，永康區崑山里連續第2年獲得種子社區肯定；仁德區二行社區、安南區公親里及後壁區新嘉社區獲得特優社區；安南區塩田社區、將軍區廣山社區及柳營區八翁社區獲得優等社區；永康區三民里、安南區南興社區及麻豆區埤頭社區獲得甲等社區；佳里區漳洲社區獲特殊貢獻獎。永康區崑山里為再次榮獲「種子」社區肯定。