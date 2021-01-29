快訊

GameStop美股之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水利署水患自主防災社區評鑑成績 南市勇冠全台

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
水患自主防災社區評鑑成績，南市勇冠全台。圖／台南市政府水利局提供
水患自主防災社區評鑑成績，南市勇冠全台。圖／台南市政府水利局提供

109年水患自主防災社區評鑑成績出爐，台南市連6年獲得「績優縣市」殊榮，達成全國6連霸，特優社區獲獎數量及獲獎獎金額度（119萬元）亦為全國第一。水利局說，今年度更擴編500萬元進行社區維運計畫，持續向水利署爭取新增社區。

台南市政府水利局說，南市自101年起配合經濟部水利署推動水患自主防災社區，連年在評鑑中獲得青睞。

本次評鑑，永康區崑山里連續第2年獲得種子社區肯定；仁德區二行社區、安南區公親里及後壁區新嘉社區獲得特優社區；安南區塩田社區、將軍區廣山社區及柳營區八翁社區獲得優等社區；永康區三民里、安南區南興社區及麻豆區埤頭社區獲得甲等社區；佳里區漳洲社區獲特殊貢獻獎。永康區崑山里為再次榮獲「種子」社區肯定。

其中，安南區公親里因曾文排水線堤防高度不足。近年排水堤防加高工程完工，溢流情形減少，但仍因地勢低漥，降雨宣泄不及，造成積淹水災情。為因應水患災情，配合區公所制訂「防救災SOP操作」，並透過經常性演練，強化社區幹部防救災應變能力與提升在地里民自主防災意識。還首創耕耘機加裝管筏、沙灘車加裝發泡船等設備，用於受災戶撤離及物資運送之用。更運用「空拍機」技術協助防汛巡查、「LINE群組」視訊通聯及無線電遠距離訊號測試等新科技輔助，成為自主防災新利器。

水患自主防災社區評鑑成績，南市勇冠全台。圖／台南市政府水利局提供
水患自主防災社區評鑑成績，南市勇冠全台。圖／台南市政府水利局提供

水利署 空拍機

延伸閱讀

2億改善基隆3高地社區漏水 4120戶用水改善分攤2成費用

南市防疫超前部署 推線上自主學習網2.0

導入雙標章認證宅 許峻豪打造央北跨世代的趨勢建築

五鐵共構南港車站 匯聚重大建設發展契機

相關新聞

賞梅亂象！ 梅山公園亂丟口罩、搖樹製造「梅花雨」

賞梅知名景點嘉義縣梅山鄉梅山公園，今年花期延後，跨年後三波寒流未綻放，上周起梅花盛開，每天吸引大批遊客賞花，但公園管理員...

水利署水患自主防災社區評鑑成績 南市勇冠全台

109年水患自主防災社區評鑑成績出爐，台南市連6年獲得「績優縣市」殊榮，達成全國6連霸，特優社區獲獎數量及獲獎獎金額度（...

最牛的波麗士愛心送到家 北港分局總動員寒冬送暖

雲林縣北港警分局寒冬送暖，由雲林縣議員蔡岳儒、志工中隊長黃鴻祺、義交中隊長林文彬等人和分局長顏偉丞共同發起的「波麗士有愛...

影／蘇貞昌參訪台南綠能科學城 黃偉哲、王定宇同聲感謝

行政院長蘇貞昌上午到台南歸仁高鐵特定區沙崙智慧綠能科學城參訪，經濟部官員詳細介紹政府投入的各項建設還有規畫施工進度，強調...

天然氣埋管遭批「菜市場喊價」 台南議會擬訂自治條例

全台天然氣管線埋設價格不一，台南不少建設公司質疑宛如「菜市場喊價」，有的一戶5、6萬，有的動輒20多萬元，齊喊價格應公開...

影／大仙寺歷經3年完成修復 南市府將申請國定古蹟

聞名全台的台南市白河大仙寺大雄寶殿修復工程歷經3年完成，今辦理謝土儀式，市長黃偉哲表示，大仙寺在保存宗教傳統文化所有努力...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。