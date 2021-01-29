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水利署水患自主防災社區評鑑成績 南市勇冠全台
109年水患自主防災社區評鑑成績出爐，台南市連6年獲得「績優縣市」殊榮，達成全國6連霸，特優社區獲獎數量及獲獎獎金額度（119萬元）亦為全國第一。水利局說，今年度更擴編500萬元進行社區維運計畫，持續向水利署爭取新增社區。
台南市政府水利局說，南市自101年起配合經濟部水利署推動水患自主防災社區，連年在評鑑中獲得青睞。
本次評鑑，永康區崑山里連續第2年獲得種子社區肯定；仁德區二行社區、安南區公親里及後壁區新嘉社區獲得特優社區；安南區塩田社區、將軍區廣山社區及柳營區八翁社區獲得優等社區；永康區三民里、安南區南興社區及麻豆區埤頭社區獲得甲等社區；佳里區漳洲社區獲特殊貢獻獎。永康區崑山里為再次榮獲「種子」社區肯定。
其中，安南區公親里因曾文排水線堤防高度不足。近年排水堤防加高工程完工，溢流情形減少，但仍因地勢低漥，降雨宣泄不及，造成積淹水災情。為因應水患災情，配合區公所制訂「防救災SOP操作」，並透過經常性演練，強化社區幹部防救災應變能力與提升在地里民自主防災意識。還首創耕耘機加裝管筏、沙灘車加裝發泡船等設備，用於受災戶撤離及物資運送之用。更運用「空拍機」技術協助防汛巡查、「LINE群組」視訊通聯及無線電遠距離訊號測試等新科技輔助，成為自主防災新利器。
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