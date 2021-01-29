最牛的波麗士愛心送到家 北港分局總動員寒冬送暖

雲林縣北港警分局寒冬送暖，由雲林縣議員蔡岳儒、志工中隊長黃鴻祺、義交中隊長林文彬等人和分局長顏偉丞共同發起的「波麗士有愛」，今天發動警員把愛送到家，一口氣捐贈多項生活物資給北港分局轄區達300戶的低收入戶和邊緣戶與獨居老人，一車車愛心送出，讓分局歲末年初洋溢濃濃喜氣。

分局長顏偉丞感謝議員蔡岳儒作愛心兼顧在地產業，特別選購在地小農栽種的地瓜，既營養又好吃，尤其獨居老人超愛水林地瓜，獨居爺爺說，番薯粥是老人家的最愛，尤其冬天煮一鍋熱騰騰的番薯粥，吃在嘴裡暖在心裡，每年感謝警察的貼心，送來好吃的地瓜。

志工中隊長黃鴻祺說，工作中經常接觸貧苦弱勢，歲末年初能與北港分局攜手捐愛，感覺新的一年充滿愛，用愛迎接牛年，相信許多受惠戶更能感受警方的關懷。

發送愛心之餘，分局長顏偉丞除感謝捐助，也不忘提醒民眾，疫情升溫，大家千萬不能鬆懈，為讓大家有個平安快樂的春節，他鼓勵同仁發揮人民褓母的精神，找出轄內困苦居民，給予適當的協助。