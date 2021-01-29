影／蘇貞昌參訪台南綠能科學城 黃偉哲、王定宇同聲感謝

行政院長蘇貞昌上午到台南歸仁高鐵特定區沙崙智慧綠能科學城參訪，經濟部官員詳細介紹政府投入的各項建設還有規畫施工進度，強調中央各部會與地方合作，並將成立科學城推動平台管理委員會整合推動各方面建設與招商。台南市長黃偉哲表示，每次蘇院長來台南都帶來好消息，感謝蘇院長長期以來支持台南，這裡從雜草開始建設已陸續看到成果，已和成大合作要開闢健康醫療照護產業園區，綠能園區不會是南科的附屬園區。

蘇貞昌表示，沙崙智慧綠能科學城是驅動台灣下世代智慧綠能產業成長研發基地。實現政府「5+2產業創新計畫」綠能產業指標性行動方案，更是「前瞻基礎建設計畫」綠能建設中重要項目，提供研發、試量產、測試到驗證垂直整合一條龍服務，並結合方圓45公里內科學園區及工業區，形成產業聚落，提升綠能產業競爭力。以「研發-進駐-擴散」發展活化場域應用，帶動南部綠能科技產業群聚，期許未來成為亞太綠能發展中心。

黃偉哲表示，每次蘇院長來台南都帶來好消息，感謝蘇院長長期以來支持台南，無論在南科擴建三期、北外環快速道路工程、台南安平再生水廠等建設在經費與行政效力上全力支持，期望後續行政院能持續加碼建設臺南，提升台南整體城市競爭力。感謝蘇院長支持指示經濟部提供先期規劃費全力支持推動開發健康與沙崙產業雙園區，打造智慧綠能科學城2.0，進而帶動台南整體住商及產業發展，更要用數據驅動智慧創新、精準醫療與產業製造，共同打造沙崙智慧綠能科學城成為國際級典範宜居城市。

王定宇，蘇院長領導的政府是不會跳票的，以前這裡都只是種鳳梨現在科技重點單位都進駐各項馬路都在開通，高鐵周遭荒廢10多年十多年2016年開始「大南方」計畫動起來。